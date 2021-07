Novak Djokovic cada vez más cerca del Golden Slam en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El número 1 mundial suma así su vigesimosegunda victoria consecutiva y mantiene vivo el objetivo de conquistar el Golden Slam, es decir, ganar los cuatro torneos grandes y el oro olímpico en un mismo año.

Esta hazaña solo la realizó en la historia la alemana Steffi Graff en 1988.

Djokovic ya ha ganado de momento Australia, Roland Garros y Wimbledon y, en caso de colgarse el oro en Tokio, sólo le quedaría la victoria en el US Open.

En semifinales, el serbio se enfrentará al alemán Alexander Zverev (N.5), que derrotó por 6-4 y 6-1 al francés Jérémy Chardy (N.68).

Zverev, 24 años, se ha enfrentado en ocho ocasiones a Djokovic, que domina claramente por 6-2, las últimas cinco de manera consecutiva.

Por la otra parte del cuadro se enfrentarán Carreño (N.11) y el ruso Karen Khachanov (N.25), después de que el español eliminase al número 2 mundial Daniil Medvedev, por 6-2 y 7-5.

“Como último representante de la Armada (el equipo español de tenis) me hacía mucha ilusión seguir peleando por esa medalla tan ansiada”, declaró Carreño tras el partido.

El español sacó muy bien y a medida que fue mejorando el resto se encontró con oportunidades de atacar el juego de un Medvedev que acabó desquiciado, rompiendo su raqueta tras lanzarla tres veces al suelo antes de saludar a su rival al finalizar el partido.

Some wise words from @DjokerNole

"Pressure is a privilege. Without pressure, there is no professional sport."

Sound familiar @BillieJeanKing ?#Tennis | #Olympics | #Tokyo2020 pic.twitter.com/VIf7IWp9eU

— ITF (@ITFTennis) July 28, 2021