“Kevin Cordón es un jugador experimentado y jugó bien. Jugó de la manera que suele hacerlo”, admite el neerlandés Mark Caljouw

El jugador centroamericano de 34 años, en sus cuartos Juegos Olímpicos, quien señaló después de la victoria que jugó “con el corazón”, supera de este modo su mejor participación, en Londres-2012, cuando cayó en octavos de final.

“Cuando me clasifiqué por primera vez a unos Juegos Olímpicos (en Pekín-2008) era un sueño estar y jugar los partidos. O simplemente jugar un partido. Después, empecé a soñar con ganar más encuentros. Y ahora ya he ganado tres aquí. No me lo puedo creer”, señaló el guatemalteco después de la victoria.