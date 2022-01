Novak Djokovic: la victoria judicial, la opción de expulsarlo todavía por no estar vacunado y la ilusión de jugar el Abierto de Australia

Agregó: “Sigo concentrado en eso. Volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a los increíbles fanáticos. Por ahora no puedo decir más, pero gracias a todos por estar conmigo en todo esto y animarme a mantenerme fuerte”.

Pero aún con todo esto aún barajan su expulsión. En un comunicado, un portavoz señaló que el ministro está considerando la potestad que tiene para revocar el visado de Djokovic según el artículo 133C(3) de la Ley de Inmigración y que el “proceso está bajo consideración”, según recogen los medios locales que sostienen que la decisión no se tomará por lo menos hasta el martes 11 de diciembre.

La declaración se produjo horas después de que un tribunal de Melbourne ordenara la liberación del número uno del mundo, quien se encontraba retenido desde el jueves pasado en un hotel de la ciudad tras la revocación de su visado por no estar vacunado contra la covid-19.

Sin embargo, los abogados del tenista alegaron que tenía una exención al haberse contagiado de la covid-19 el pasado diciembre.

El juez Anthony Kelly, del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne, ordenó al Gobierno australiano su liberación a la mayor brevedad posible, entregarle su pasaporte y sus efectos personales y pagar los costes legales.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022