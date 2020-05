Patrick Ewing, exestrella de la NBA, da positivo por coronavirus y está hospitalizado

“Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera. Quiero animar a todos a que se mantengan seguros y se cuiden a sí mismos y a sus seres queridos”, dijo Ewing en su cuenta de Twitter.

La Universidad de Georgetown, cuyo equipo de basquetbol es entrenado por Ewing, dijo en un comunicado que el expívot “está bajo cuidado y aislado en un hospital local“.

Ewing, nacido en Jamaica hace 57 años, fue durante más de una década la gran figura de los Knicks y fue integrante del llamado “Dream Team”, la selección estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020