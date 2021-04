Phillip Adams, exjugador de la NFL, se suicida tras asesinar a cinco personas en Carolina del Sur, EE.UU.

El hombre armado que mató a disparos el miércoles a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, en Carolina del Sur (EE.UU.) era el exjugador de la NFL Phillip Adams, quien se suicidó la pasada madrugada, informaron este jueves 8 de abril medios locales.

La oficina del sheriff del condado de York (Carolina del Sur), citada por los medios, informó de que encontraron el cadáver del sospechoso en la casa de sus padres, próxima al lugar del tiroteo.

Las presuntas víctimas de Adams fueron un matrimonio, sus dos nietos de 9 y 5 años, y un hombre que trabajaba en su casa, precisó la oficina del sheriff en Twitter. Una sexta persona fue hospitalizada con “graves heridas”, según las autoridades.

Las víctimas son Robert Lesslie de 70 años, y su esposa, Barbara Lesslie, de 69, junto con sus nietos Adah Lesslie, de 9, y Noah Lesslie, de 5, y James Lewis, de 38, que trabajaba en la propiedad.

Sadly 5 people have died as a result of the shooting. Dr. Robert Lesslie & his wife, Barbara Lesslie were both found in the home & died as a result of gunshot wounds, as well as their 2 grandchildren. James Lewis of Gastonia, was working at the home & died from gunshot wounds

— YCSO_SC (@YCSO_SC) April 8, 2021