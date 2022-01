Pita Taufatofua, el abanderado de Tonga que se hizo viral en Juegos Olímpicos, busca a su familia tras erupción volcánica

“Todas las comunicaciones de Tonga siguen caídas después de la erupción volcánica y el tsunami de ayer”, escribió el atleta en su cuenta de Instagram.

Agregó: “Todavía no tengo noticias de mi padre o familia en Haapai. Informes iniciales que muestran una catástrofe a través de las islas. Acabo de organizar una recaudación de fondos, ya que en los próximos días y semanas inevitablemente necesitaremos toda la ayuda que podamos”.

Además, le comunicó a sus seguidores que el enlace para la ayuda está en la biografía de su cuenta.

“Una vez que se restablezca la comunicación y podamos ver las necesidades, se movilizarán los fondos, comenzando con la infraestructura para desastres, los hospitales y las escuelas. Este es un proceso en marcha.”, escribió.

El taekwondista Taufatofua actualmente se encuentra entrenando en Australia, y publicó en Instagram que su padre está desaparecido tras la erupción del volcán de Tonga.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022