Rams eliminan a Tom Brady y sus Buccaneers para clasificar a la final de la NFC ante los 49ers

Con Los Angeles, Matthew Stafford, el pasador más interceptado en la temporada con 17, ejecutó de manera sobresaliente en el duelo que terminó con 366 yardas, dos pases de anotación, un TD por tierra y sin intercepciones.

Su rival Brady, de 44 años, el mariscal de campo con más anotaciones en la campaña con 43, acabó el partido con 329 yardas, un TD, una intercepción y fue capturado tres veces.

En el primer cuarto los Rams tomaron ventaja de tres puntos en su serie inaugural y alargaron a 10 la diferencia en su siguiente ataque que culminó con un pase a las diagonales de Stafford para su ala cerrada Kendall Blanton.

La ofensiva de Tampa Bay, padeció en sus ofensivas de la primera mitad por la ausencia de su liniero Tristan Wirfs, lesionado, baja que provocó que Brady sufriera una intensa presión.

En el inicio del segundo cuarto Los Angeles se alejó 17-3 con un envío de TD de 70 yardas hacia Cooper Kupp seleccionado Pro Bowl y cuarto jugador en la historia de la NFL en ganar la triple corona al sumar más yardas, 1.947; más atrapadas, 145; y más TD, 16; en 2021.

