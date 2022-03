Richard Williams, el papá de las tenistas Venus y Serena, desaprueba conducta de Will Smith en los premios Óscar

El marido de Jada Pinkett Smith se llevó el premio a mejor actor por su trabajo en esta cinta donde interpreta al entrenador de tenis Richard Williams. Sin embargo, ha sido tajante al referirse al incidente que fue visto por millones de personas en el mundo y que se ha convertido en la comidilla, tanto de aquellos que le aplauden y quienes lo detractan.

El padre de las exitosas tenistas estadounidenses tiene 80 años, está retirado por problemas de salud y se ha pronunciado por medio de su hijo, Chavoita LeSane, que habló con la cadena norteamericana NBC News.

Éste transmitió las palabras del patriarca de la familia Venus y comentó: “No sabemos todos los detalles de lo que ocurrió, pero no aprobamos que nadie golpee a nadie a menos que sea en defensa propia”.

Este hecho dejó atónitos y confundidos a los espectadores de los Oscar. Fue real o era parte de algún guión. Pero todo fue aclarándose cuando las imágenes de la transmisión mostraron a Smith gritándole a Rock que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su “maldita boca”.

Hasta ahora los medios de la nación estadounidense ha estado pendientes de la reacción de las tenistas Venus y Serena. Sin embargo, no se han pronunciado al respecto. Eso sí, diversas personalidades, incluida la Academia, sí han emitido comentarios que desaprueban la actitud del actor que recientemente estuvo en Guatemala.

El debate que abrió el tema en las redes sociales con infinidad de comentarios y opiniones, incluidos los infaltables “memes”, Will Smith se disculpó con Chris Rock en un mensaje que colgó en Instagram.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”, inició su escrito.

Prosiguió: “Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

