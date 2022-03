Sanciones: estas son las grandes estrellas del deporte ruso que pueden verse afectadas por el conflicto Rusia – Ucrania

Tras los últimos Juegos Olímpicos de verano y de invierno disputados en un lapso de solo siete meses debido a la pandemia, Rusia es el segundo país del mundo por número de medallas, 103 (71 en Tokio + 32 en Pekín), empatado con China, y es el cuarto por medallas de oro ganadas, con 26 (20 + 6).

Estas son algunas de las grandes estrellas de deporte ruso actual:

DANIIL MEDVEDEV, LÍDER DE LA ATP Y A FAVOR DE LA PAZ

Por primera vez desde 2004, este lunes se situó en el número uno mundial un tenista ajeno al llamado ‘Big Four’ que forman Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.

Daniil Medvedev cumple a los 26 años su sueño infantil de llegar a lo más alto de la clasificación ATP y lo hace con un bagaje de 13 torneos ganados, entre ellos uno de Grand Slam (Abierto de Estados Unidos 2021), cuatro Masters 1.000 y las finales ATP de 2020.

El tenista moscovita publicó este fin de semana un mensaje en sus redes en el que pidió “paz en el mundo, paz entre los países” en nombre de los niños del mundo.

De igual forma se posicionó Andrey Rublev, sexta raqueta del mundo. Tras conquistar el torneo de Dubái, escribió sobre la cámara en la que firman los ganadores “No war, please“. “Ahora, no se trata de tenis, no se trata de deporte, se trata de tener paz en todo el mundo. Necesitamos apoyarnos entre todos», dijo el también moscovita en la posterior rueda de prensa.

La ATP no se ha pronunciado aún sobre la participación de los jugadores rusos en sus torneos, entre los cuales el siguiente en el calendario es el de Indian Wells, a partir del 10 de marzo, con Medvedev y Rublev entre los inscritos.

SELECCIONES Y CLUBES DE FÚTBOL, EN AÑO DE MUNDIAL Y EUROCOPA

En año de Mundial masculino y Eurocopa femenina, las selecciones rusas de futbol quedarán apartadas de ambas competiciones si no hay cambios en las sanciones acordadas por FIFA y UEFA “hasta nuevo aviso”.

El combinado masculino debería haber disputado el 24 de marzo contra Polonia la semifinal de la repesca de clasificación para Catar 2022. El equipo femenino ya estaba clasificado para la Eurocopa de Inglaterra en julio y estaba inmersa en la fase de clasificación para el Mundial del año que viene en Australia y Nueva Zelanda.

Además, el Spartak de Moscú estaba clasificado para los octavos de final de la Liga Europa, que ya no jugará.

ANNA SCHERBAKOVA, CAMPEONA MUNDIAL Y OLÍMPICA

A los 17 años, Anna Scherbakpva suma ya el título mundial de patinaje artístico, logrado en 2021, y el olímpico, ganado hace unos días en Pekín.

Los próximos campeonatos del mundo comenzarán el 21 de marzo en Montpellier (Francia) y la Unión Internacional de Patinaje ya ha dejado fuera a Rusia de todas sus competiciones.

LAS AVERINAS, DOS GEMELAS EN LA CUMBRE

Dina y Arina Averina, gemelas perfectas que reúnen 36 medallas mundiales en gimnasia rítmica (21 y 15, respectivamente), terminaron 2021 con un regusto amargo al no llevarse ninguna de ellas a casa el oro olímpico con el que habrían coronado un ciclo glorioso.

Los campeonatos de Europa serán en junio en Tel Aviv y los Mundiales en Sofía en septiembre, quizá ya a tiempo de que se hayan levantado las sanciones relacionadas con el conflicto bélico.

MARIA LASITSKENE, TRES VECES CAMPEONA MUNDIAL DE ALTURA

Triple campeona mundial de salto de altura, Maria Lasitskene es una de los 22 atletas rusos que pueden competir internacionalmente como neutrales, sin verse afectados por las sanciones antidopaje, por cumplir unos exigentes criterios de elegibilidad.

World Athletics mantiene la suspensión a la totalidad de la selección rusa, salvo las mencionadas excepciones.

Pero una sanción cae sobre la otra: Lasitskene, también campeona olímpica, iba a competir este miércoles en la reunión de Madrid del circuito mundial de pista cubierta y ya se ha caído de la lista de inscritos.

EVGENY RYLOV, EL GRAN ESPALDISTA

Uno de los mejores de Europa desde 2018, Evgeny Rylov se consagró como el nadador ruso del momento en los Juegos de Tokio con sus dos oros olímpicos en 100 y 200 espalda, además de una plata en el relevo 4×200 libre. Fue el primer nadador ruso campeón olímpico en 25 años.

También es doble campeón mundial y europeo del doble hectómetro y tiene el récord continental.

Habrá campeonatos del mundo de natación en junio en Budapest y Europeos en agosto en Roma. La FINA permite que compitan los nadadores rusos como neutrales, sin bandera, himno ni ningún símbolo que los identifique con su país.

ZENIT, CSKA Y UNICS ZAKAN, EN EL ‘TOP-TEN’ DE LA EUROLIGA

Los tres clubes de baloncesto excluidos de la Euroliga masculina de a baloncesto, Zenit de San Petersburgo, CSKA de Moscú y UNICS Kazán, ocupaban puestos entre los diez primeros esta temporada.

Entre ellos, el mejor el Zenit, quinto con 14 victorias y nueve derrotas. Su entrenador es el español Xavi Pascual.

La pasada campaña el CSKA se clasificó para la final a cuatro, en la que quedó en última posición.

ALEKSANDR VLASOV, GANADOR DE LA VUELTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA

El triunfo en la Vuelta a la Comunidad Valenciana que se disputó ese mes de febrero llevó selló ruso, el del corredor Aleksandr Vlasov, del equipo Bora Hansgrohe.

Es el mejor ciclista Pro Tour de momento, de 25 años, procedente del Astana y fichado por la formación alemana para disputar las grandes vueltas.

En 2021 fue segundo en la París-Niza, tercero en Il Lombardia y cuarto en el Giro.

Por el momento, está inscrito en la París-Niza del próximo domingo como jefe de filas.

Pavel Sivakov, nacido en Italia hace 24 años pero de nacionalidad rusa, es una de las grandes esperanzas del ciclismo de su país. Irrumpió en la escena profesional al ganar en 2019 el Tour de Polonia y el Tour de Los Alpes y ser noveno en el Giro. Se ha declarado “totalmente en contra de la guerra” y ha pedido que “no se odie a los rusos”.

El equipo ciclista ruso Gazprom no tiene la máxima categoría Pro Tour, pero sí la Pro Team.

NIKITA NAGORNYY, EL GIMNASTA COMPLETO

Llegó a los Juegos de Tokio como campeón mundial de gimnasia y, aunque en el concurso individual tuvo que conformarse con el bronce, Nikita Nagornyy condujo a Rusia al título olímpico por equipos, que no ganaba desde 25 años antes.

El dominio de Rusia en el concurso por equipos fue total, pues también las mujeres ganaron el oro, con Angelina Melnikova igualmente bronce individual.

Sus grandes citas de este año, pendientes de las sanciones, deberían ser los Europeos de agosto en Múnich y los campeonatos del mundo en Liverpool en octubre.