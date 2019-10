Serie Mundial: Astros y Nacionales protagonizarán un “Clásico de Otoño” inesperado

Especialmente con la llegada de los Nacionales, campeones del Viejo Circuio, que hacen su viaje al “Clásico de Otoño” por primera vez en su historia, que comenzó como los Expos de Montreal en 1969 y se mudó a Washington previo a la campaña de 2005.

La última vez que la capital federal tuvo a un campeón de liga fue con los Senadores en 1933. El único campeonato de Serie Mundial fue en 1924.

Los Astros, campeones de la Liga Americana, disputan su tercera Serie Mundial y van por su segunda corona tras vencer a los Dodgers de Los Angeles de visitantes en un séptimo partido hace dos años.

Ahora será el equipo de Houston el que tiene la ventaja de campo tras lograr la mejor marca durante la temporada regular (107 triunfos).

Eso les da también el que sean favoritos en el mundo de las apuestas (2-1) tanto en Las Vegas como en Atlantic City.

Los Nacionales, que se clasificaron a los playoffs con un comodín, llegan con seis días de descanso tras barrer en cuatro juegos a los Cardenales de San Luis en la serie de campeonato del Viejo Circuito.

Mientras que los Astros, que jugaron una Serie Mundial anticipada en el duelo contra los Yanquis de Nueva York, que ganaron por 4-2 al mejor de siete, tuvieron apenas dos días libres.

El año pasado, los Medias Rojas de Boston contaron también con dos días más de descanso que los Dodgers y se consagraron campeón de la Serie Mundial.

Sin embargo, previo al triunfo del equipo de Boston, los últimos nueve campeones del “Clásico de Otoño” fueron equipos con menos descanso.

