Shaquille O’Neal sufre un increíble nocaut en su debut en la lucha libre y termina en el hospital

O’Neal, ganador de tres campeonatos de la NBA con los Lakers y uno con el Miami Heat, se estrenó en la All Elite Wrestling (AEW) junto a Jade Cargill y terminó noqueado.

En una velada esperada por muchos, Cody Rhodes se lanzó sobre Shaq, mientras él estaba apoyado en las cuerdas del ring, y ambos cayeron sobre una mesa; la peor parte se la llevó el expívot de 2.16 metros de altura.

El también excompañero de Kobe Bryant en los Lakers, fue noqueado y tuvo que ser atendido, sacado en camilla y llevado al hospital.

‘Shaq Attack’, uno de los jugadores más dominantes en la historia de la NBA, debutó en la modalidad de dobles y a pesar de su mal comienzo, su compañera Jade Cargill sacó la tarea y se quedó con la victoria.

Shaquille O’Neal, de 48 años, fue la gran figura de la noche a pesar del golpe recibido y los fanáticos esperan su próxima pelea.

