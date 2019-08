Arrestan a hermano de la campeona olímpica Simone Biles, lo señalan de triple asesinato

Tevin Biles-Thomas en una fotografía familiar junto a su hermana SImone. (Foto Prensa Libre: Twitter)

A Tevin se le acusa de estar involucrado en una pelea que se dio durante una fiesta de año nuevo en un apartamento en Ohio, Estados Unidos, donde celebraban las fiestas de año nuevo.

Un grupo de desconocidos ingresaron sin permiso al lugar de la celebración y ante su negativa de retirarse se inició una pelea que terminó con disparos que provocaron la muerte de Delvante Johnson de 19 años, Toshaun Banks de 21 y Devaughn Gibson de 23.

Además, dos personas resultaron heridas, se presume que Biles-Thomas participó en el tiroteo, el hermano de la campeona olímpica fue detenido en el condado de Liberty en Georgia.

Simone Biles no se ha pronunciado al respecto, solamente publicó un mensaje en twitter que dice: “Comiendo mis sentimientos, no me hables”, lo que se ha interpretado por sus fans como un mensaje por la difícil situación.

Los cargos de los que se acusa a su hermano son asesinato, homicidio involuntario, asalto criminal y perjurio.

eating my feelings don’t talk to me — Simone Biles (@Simone_Biles) August 30, 2019

