Simone Biles sorprendió con salto mortal en el saque de honor del juego dos de la Serie Mundial

El video de Biles dando un salto mortal y después lanzándole la bola al pelotero de los Astros Jake Marisnick se ha vuelto viral.

Además, en el video podemos ver una faceta que no conocíamos de Biles, el de fanática. La joven originaria de Houston le pidió un autógrafo al jardinero central de los Astros.

El juego fue para los Nationals 12 carreras a 3 con lo que la serie se pone 2-0 en favor del equipo de la capital de Estados Unidos.

El juego tres se disputará este viernes 25 de octubre en el Nationals Park en Washington.

😱 @USAGym legend @Simone_Biles has changed the first pitch game forever! pic.twitter.com/WU7Fj60yWC

— FOX Sports (@FOXSports) October 24, 2019