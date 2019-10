Soto y Scherzer le dan a Nacionales primer triunfo en la Serie Mundial

Con jonrón y dobletes impulsores, el dominicano fue el rey de la ofensiva por el conjunto capitalino, mientras que Scherzer (1-0) se anotó el triunfo con cinco buenos capítulos, en los que diseminó cinco hits y dos carreras, una de ellas por vuelacerca de George Springer.

El revés fue para el también astro Gerrit Cole (0-1), quien soportó cinco anotaciones con ocho imparables, incluidos los vuelabardas de Soto y del veterano Ryan Zimmerman.

El segundo juego de esta serie -al mejor de siete encuentros- será este miércoles en esta misma sede con un duelo de lanzadores entre Stephen Strasburg (Nats) y Justin Verlander (Astros).

Haha do you guys remember when Juan Soto didn't make the All-Star team this year?#ChildishBambino // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/vx0C5SJETa

— Washington Nationals (@Nationals) October 23, 2019