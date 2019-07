Temblor en California, estas son las imágenes del fuerte sismo durante partidos de la MLB y la NBA

En el partido entre Padres y Dodgers de la MLB y el juego Pelicans vs Knicks de la NBA Summer se vivieron momentos de pánico. (Foto Prensa Libre: Twitter @ESPN y @Padres)

Se disputaba la parte baja de la cuata entrada del juego de las Grandes Ligas entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles cuando la tierra comenzó a moverse.

En la transmisión del encuentro se puedo observar el movimiento arriba hacia abajo de la cámara que captaba los lanzamientos del pitcher, sin embargo, el juego no se detuvo.

Te puede interesar: Temblor de magnitud 6.4 sacude el sur de California sin dejar víctimas

En Las Vegas también fue sensible el temblor. Se han vuelvo virales imágenes de un partido del NBA Summer, entre los Knicks y los Pelicans en el que se puede observar como se mueve toda la estructura del estadio por el potente temblor. El encuentro fue suspendido.

Lee también: Calles partidas y pánico generalizado: los daños que deja el temblor más grande de los últimos 20 años en California

There was a brief delay at #NBASummer League because of an earthquake. pic.twitter.com/yOecwOlrQC — ESPN (@espn) July 6, 2019

#Internacional #EarthquakeLA Se reporta un sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter el cual fue perceptible en Los Angeles y Las Vegas. En el video se muestra partido de Knicks vs Pelicans suspendido por el sismo en California. pic.twitter.com/OnHaggrSn8 — El Blog de Porter (@ElBlogdePorter) July 6, 2019

For precautionary reasons, the remainder of tonight’s @NBASummerLeague action at Thomas & Mack Center has been postponed. — NBA (@NBA) July 6, 2019

Mientras se desarrolla la liga de baloncesto de verano de la NBA, el partido entre Pelicans y Knicks se detuvo, de acuerdo a los comentaristas fue debido a un movimiento sísmico. pic.twitter.com/eI5o5pv1Ce — Enki (@Edekamar) July 6, 2019

El sismo también fue sensible en Las Vegas Nevada y en Baja California. La alarma es grande entre la población de California, ya que ayer, jueves 4 de julio, se había registrado otro temblor (6.4 grados).

Contenido relacionado

> El géiser de “mal agüero”: Después del temblor en California, otro fenómeno podría ser devastador en la Falla de San Andrés

> Qué hacer en caso de un temblor o terremoto

> Reportan 16 réplicas luego del sismo de 6.8 en El Salvador