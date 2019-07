Reportan otro temblor, más potente que el anterior, en California

Algunas cadenas informativas señalan que el nuevo movimiento tuvo una intensidad de 7.1 grados.

Tuvo su epicentro en Ridgecrest, donde el último sismo, de 6.2, ya había causado estragos y daños.

De acuerdo con datos preliminares, ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, relativamente poco, según expertos, lo que explicaría su gran potencia.

Se localizó a 202 kilómetros al norte de Los Ángeles.

