Un atleta paralímpico nada por su vida cuando es acechado por dos tiburones durante un entrenamiento

Fue un momento de terror para Ariel Schrenk, quien recién retomaba sus entrenamientos, después de la pausa obligatoria por la pandemia del coronavirus.

El nadador español estaba realizando su práctica en la costa de Sant Feliu de Guíxols, Gerona, España. Cuando ya estaba a varios metros de la orilla aparecieron dos tiburones.

Él no se había percatado de su presencia y continuó nadando, hasta que sus padres, quienes estaban en la arena le advirtieron.

“Me concentré en poder gritarle para que me escuchara y poder hacerle salir del agua”, dijo Carolina Martínez, madre del atleta paralímpico, en Cadena 3.

“Paré a recuperar aire y veo cómo mi madre me empezó a gritar como una loca (…) Si me grita con esta locura es que hay tiburones en el agua. En ese momento me entraba un pánico terrible en el cuerpo y empecé a nadar como loco, creo que estaba a 100 metros de la orilla”, dijo en ‘Jugones’ Ariel Schrenk.

Este es un acontecimiento poco común, pues esta playa no suele ser visitada por tiburones, según informan medios españoles.