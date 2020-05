Usain Bolt celebra el nacimiento de su hija y el primer ministro de Jamaica lo anuncia

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, confirmó el nacimiento en las redes sociales.

“Felicitaciones a la leyenda del esprint Usain Bolt y a Kasi Bennett por la llegada de su pequeña niña”, escribió Holness en Twitter.

Medios locales reportaron que la hija de la pareja nació el domingo pero por ahora no se ha informado de más detalles.

Bolt, de 33 años, había revelado que esperaba una hija con Bennett en marzo a través de redes sociales, advirtiendo en broma a los futuros pretendientes de su hija que se mantuvieran alejados de ella.

“¡Cualquier hombre! ¡Cualquier chico! ¡No juegues conmigo!”, bromeó el ganador de ocho medallas de oro olímpicas.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020