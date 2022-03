¡Vaya sorpresa en la WTA! La número uno del ranquin mundial, Ashleigh Barty, confirmó su retiro del tenis

En un mensaje de video en el que se ve llorando y acompañada de su amiga y excompañera de dobles Casey Dellacqua, Barty dijo estar “agradecida por todo lo que este deporte me ha dado”.

“El éxito para mí es saber que he dado absolutamente todo, todo lo que puedo. Estoy plena, estoy feliz y sé cuánto trabajo se requiere para sacar lo mejor de uno”, declaró en el video.

“Es simplemente que ya no tengo eso en mí. No tengo más la motivación física, el deseo emocional y todo lo que se necesita para empujarse a estar en el nivel máximo”, sostuvo.

Agregó que “yo simplemente sé que físicamente no tengo más que dar y que para mí eso es el éxito”.

Expresó sentirse feliz con su decisión y señaló que “el tenis me ha dado todos mis sueños y más”.

“Pero sé que el momento es este para dar un paso al costado y perseguir otros sueños y colgar la raqueta”, manifestó.

Barty ha sido número uno por más de dos años y se retira después de ganar tres títulos de Grand Slam: Roland Garros 2019, Wimbledon en 2021 y el Abierto de Australia este año.

El mundo del tenis recibió con sorpresa el anuncio de Barty, como lo hizo en Twitter la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

“Gracias por ser una increíble embajadora del deporte. Te extrañaremos mucho, Ash”, publicó la WTA, tras asegurar que dejará “una marca imborrable en la cancha, fuera de la cancha y en nuestros corazones”.

A su vez, Karolina Pliskova, a quien Barty derrotó el año pasado en Wimbledon, felicitó a la australiana por una “carrera increíble”.

