Video de Mike Tyson caminando con un bastón preocupa a sus seguidores y se especula sobre su estado de salud

El reciente video de Mike Tyson ha provocado especulaciones sobre su salud, pues sus seguidores ya estaban preocupados después de las declaraciones que hizo en su podcast Hotboxin: “Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Entonces, cuando me miro al espejo, veo esas pequeñas manchas en mi cara y digo ‘¡wow! Eso indica que mi fecha de vencimiento está cerca“.

Tyson, dos veces campeón de pesos pesados en la década de los 80, ha señalado que quiere volver al ring y podría hacerlo para enfrentarse al youtuber Jake Paul.

Boxing legend Mike Tyson has been pictured using with a walking stick for assistance.

Not too long ago, the baddest man on the planet said on his Hotboxin' podcast that he believes he is going to die "really soon".

