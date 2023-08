VIDEO | El atleta estadounidense Noah Lyles contra la NBA en Budapest 2023: “¿Campeones de qué?”

El estadounidense Noah Lyles, triple campeón del mundo en Budapest tras sumar en la penúltima jornada el oro del relevo 4×100 a los de 100 y 200 metros, cuestionó la validez de llamar “campeones mundiales” a los jugadores de la NBA.

Esto al considerar que no se compite contra otras naciones, sino solo en el ámbito local.

“Tengo que ver las finales de la NBA y ver cómo se les llama campeones del mundo. ¿Cómo campeones del mundo? No me malentiendas. Amo a Estados Unidos, por momentos, pero no somos el mundo“, dijo entre risas luego de su triple victoria.