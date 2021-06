VIDEO. Un muchacho de 17 años batió un récord de Usain Bolt en los 200 metros

Con un viento favorable de +1,6 -dentro del límite para la homologación- Knighton entró en el libro de los récords al rebajar en dos centésimas la plusmarca que Bolt había conseguido hace 18 años en Bridgetown, la capital de Barbados.

El joven velocista continúa elevando su nivel durante la presente campaña al aire libre, en la que ya había corrido los 100 metros en 9.99 con viento excesivo y en 10.16 con viento legal, y los 200 en 20.30.

Con 17 años, en Jacksonville ha vencido a velocistas consagrados como su compatriota Trayvon Bromell, campeón mundial de 60 metros en 2016, que terminó segundo con 20.20 -su mejor marca en cinco años-, y el británico Zharnel Hughes, campeón de Europa, tercero con 20.30.

Erriyon Knighton, remember the name.@ErriyonK breaks @usainbolt's world U18 best over 200m.

20.11 👀

📰:https://t.co/FsT2n8teSF pic.twitter.com/X9NzI3K8sa

— World Athletics (@WorldAthletics) June 1, 2021