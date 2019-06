Warriors ganan en dramático partido a los Raptors y habrá sexto juego en las finales de la NBA

Los Warriors dominaron la mayor parte del encuentro aunque tuvieron que remontar seis puntos en contra en los últimos minutos para acabar haciéndose con el triunfo y trasladar ahora la eliminatoria a su sede de Oakland para el sexto enfrentamiento, el jueves.

Los vigentes campeones recuperaron a Kevin Durant luego de un mes de baja pero el estelar alero volvió a lesionarse al principio del segundo cuarto.

Kyle Lowry tuvo la victoria en sus manos pero erró un triple desde la esquina sobre la chicharra.

Stephen Curry terminó con 31 puntos y Klay Thompson con 26 mientras que por los canadienses Kawhi Leonard se lució con 26 unidades y el pívot español Marc Gasol con 17 y ocho rebotes.

🏀 GAME 5 FINAL SCORE 🏀

Steph Curry (31 PTS) & Klay Thompson (26 PTS) hit big shots down the stretch as the @warriors prevail to force a Game 6! #NBAFinals#StrengthInNumbers 106#WeTheNorth 105

DeMarcus Cousins: 14 PTS, 6 REB

Draymond Green: 10 PTS, 10 REB, 8 AST pic.twitter.com/qt6ioYAgy7

— NBA (@NBA) June 11, 2019