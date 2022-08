21K de Guatemala: participantes de la carrera muestran su emoción por volver a competir tras la pandemia por covid-19

Durante la entrega de estos kits, varias personas expresaron su emoción por volver a competir en la carrera 21K de la Municipalidad de Guatemala luego de dos años a raíz de la pandemia de covid-19.

“Ya queríamos que regresaran las carreras porque ahí es donde uno se siente bien. Estamos esperando con ansias correr mañana”, reveló Herman Moreno, competidor de 60 años.

Una de las personas que más llamó la atención durante la entrega de kits fue Alfredo Osorio, quien es conocido por participar en eventos deportivos y correr con un disfraz de El Chapulín Colorado, icónico personaje creado por Chespirito.

“Mi familia se emociona cuando me ve correr. Yo me siento satisfecho que a todos les gusta el traje del Chapulín que uso cuando corro. Todos me aplauden y, aunque esté cansado, me llaman para tomarme una foto con ellos o sus niños”, indicó Alfredo Osorio.

La carrera 21K recibirá a cientos de personas provenientes de distintos lugares de Guatemala, como el caso de Marvin Cuc Caal, quien es originario de San Pedro Carchá y participará en este evento deportivo.

“Yo vengo de una aldea a 24 kilómetros de San Pedro Carchá. Salí a las 12 de la noche de mi casa y llegué a las 7 de la mañana a la capital. Después de la pandemia, es una motivación participar en esta carrera”, reveló el joven deportista.

Horario y cierre de rutas por la carrera 21K

Ante esta actividad, varios puntos de la Ciudad de Guatemala podrían verse afectados principalmente en el ámbito vehicular.

Por ello, autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y EMETRA han brindado información sobre los puntos que estarán cerrados el próximo 28 de agosto.

Según Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la ciudad capital, los cierres vehiculares empezarán el día del evento a partir de las seis de la mañana.

Estos cierres abarcan la sexta y séptima avenida, en el área del Hipódromo del Norte, Centro Histórico y Centro Cívico.

El intendente indica que las personas que no formen parte de la actividad y tengan que movilizarse entre el oriente y occidente y viceversa entre las seis y las nueve de la mañana, deberán usar obligatoriamente el viaducto del Obelisco.

La carrera 21K recorrerá varios puntos importantes de la Ciudad de Guatemala, como el Centro Histórico, el Mapa en Relieve, la Avenida Reforma, la Avenida las Américas y la Municipalidad.

(Foto Prensa Libre: Amílcar Montejo/Municipalidad de Guatemala)