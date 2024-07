Son incalculables los cartuchos que se han quedado en el suelo, así como las horas que ha pasado Adriana Ruano junto a su escopeta derribando los platos naranja. El esfuerzo diario ha tenido sus frutos, después de hacer realidad el sueño de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, la segunda aventura después de Tokio 2020.

Ruano se clasificó a los olímpicos al adjudicarse la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La especialidad de la atleta es el foso, competencia que tendrá lugar en los Juegos Olímpicos de París el 30 y 31 de julio, en el Centro Tiro Chaterauroux, a dos horas y 15 minutos de la ciudad de la luz.

Adriana creció con la pasión del deporte. Primero hizo balé y después gimnasia artística. Sin embargo, antes de buscar su clasificación a los Olímpicos de Londres 2012 sufrió una grave lesión en la columna que la llevó a abandonar el deporte.

Fue así como encontró el tiro con armas de caza, que la motivó a salir adelante y en el que años más tarde cumplió el sueño olímpico, al clasificar a Tokio 2020.

La revancha

“El poder volver a unos olímpicos es una revancha. Después de los olímpicos de Tokio 2020 quedé agradecida con Dios de cumplir el sueño, pero después de regresar me tocó vivir la muerte de mi papá y, por lo mismo, no me lo disfruté. No han sido años fáciles, pero nunca me he dado por vencida y hoy estoy obteniendo resultados”, expresó la atleta.

Para la edición de París 2024, la tiradora es una de las escoltas de la bandera, junto a Luis Grijalva, de atletismo. Los abanderados son Kevin Cordón, de bádminton, y Waleska Soto, también de tiro. “Es un orgullo para mí haber recibido la asignación. Es un sueño y un honor acompañar la bandera porque al mismo tiempo llevo la representación de todos los guatemaltecos”, expresó.

Adriana Ruano competirá en la modalidad de Foso Olímpico, una prueba que dominó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al ganar el oro. (Foto Prenas Libre Juan Diego González)

Una mejor versión

La tiradora asegura que llega en un mejor momento a París 2024, en especial después de haber ganado el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Hemos venido trabajando duro para llegar en el mejor nivel. El respaldo de mi entrenador Pedro Martín Fariza (español) y mi psicólogo Ricardo González ha sido importante para fortalecer lo técnico y mental, dos aspectos que definen mucho en este deporte”, compartió la guatemalteca.

“Si comparo a la Adriana que participó en Tokio 2020 con la actual, puedo decir con certeza que llego más fuerte”, aseguró con una grata sonrisa.

Ruano concluyó su participación en la edición anterior de los olímpicos en el lugar 26 con un registro de 110, después de cinco rondas. “Parte de la clave de los juegos en París será disfrutar del proceso, de cada uno de los momentos. Además de cuidar cada detalle para llegar en el mejor nivel y dar un buen resultado”, subraya.

La tiradora guatemalteca durante uno de los entrenamientos en el Club Caza, Tiro y Pesca, ubicado en la zona 2 capitalina. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Perfil

La tiradora nacional vive al máximo el sueño olímpico.