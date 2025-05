“Doña Mimi”: La mujer estricta, maestra empírica y madre guía que ayudó en la formación y éxito de sus hijos Ingrid, Verónica y Ricardo Arjona

Cada 10 de mayo, en Guatemala se celebra el Día de la Madre, una festividad enfocada en reconocer y elogiar a las madres en cada una de sus expresiones.

En esta fecha, muchas personas aprovechan para enviar cariñosos mensajes, saludos, dar regalos y compartir con ese ser amado.

En el caso puntual de Guatemala, muchos ciudadanos felicitan a las madres cuyos hijos han destacado en diversas disciplinas, logran enaltecer al país y han obtenido reconocimientos internacionales, como con el caso de Ricardo Arjona, el cantautor local que ha gozado de una vida exitosa en la escena artística debido a sus canciones y talento con los que se ha ganado el respeto, cariño y admiración de multitudes.

El músico nacional mantuvo una estrecha relación con su mamá, Nohemí Morales de Arjona, “Doña Mimi”, como cariñosamente la nombró durante muchos años, una mujer que en varios momentos se convirtió en figura central en su narrativa artística y personal.

Tras el fallecimiento de su progenitora, el 4 de diciembre del 2013, Ricardo Arjona ha rendido homenaje a su memoria en múltiples ocasiones, especialmente en el marco del Día de la Madre.

Tanto para Ricardo, como para sus hermanas, Ingrid y Verónica, “Doña Mimi” fue una madre ejemplar y estricta que les inculcó la disciplina. Además, les dio libertad, pero siempre los supervisó, los motivó y brindó seguridad para que fueran personas de bien. Los tres coinciden que, el mayor legado que les dejó fue la enseñanza para trabajar, superarse y valerse por sí mismos.

“Doña Mimi”: Una madre con mucha disciplina

Nohemí Morales “Doña Mimi”, se casó con Ricardo Arjona Moscoso, tuvieron tres hijos -Ingrid, Verónica y Ricardo-, a quienes educaron con dedicación, esfuerzo y forjaron una familia unida.

“Mi mamá era una mujer de carácter fuerte, no quiere decir que fuera un mal carácter. Ella era muy sonriente, simpática y durante las reuniones fue el centro de la fiesta porque siempre nos hacía reír con su ingenio y sus chistes”, recordó Ingrid, la hija mayor.

También indicó que “Doña Mimi”, fue muy estricta con ella y sus hermanos -Verónica y Ricardo-, y se encargó de conservar la honestidad.

“Mi mamá era muy estricta. Nunca permitió que lleváramos lo que no nos pertenecía. Por ejemplo, en la etapa escolar, siempre nos hizo devolver los lápices o cualquier otro objeto que nuestros compañeros nos prestaron. Ella siempre hizo en nosotros que fuéramos personas honestas”, agregó.

Ingrid Arjona, "Doña Mimi", Ricardo Arjona, "Don Ricardo Arjona Moscoso" y Verónica Arjona, durante una reunión familiar. (Foto Prensa Libre: Cortesía Familia de Ricardo Arjona)

Por su parte, Verónica, la segunda hija de Doña Mimi, recuerda que su mamá les inculcó la disciplina y que, en la actualidad, es algo que agradece porque le permitió cumplir con sus tareas y alcanzar metas.

“Creo que lo que ella hizo en nosotros solo podemos dar las gracias por la disciplina que nos enseñó, porque creo que todos los hijos necesitamos esa guía al momento de ser educados”, dijo.

“Con su disciplina y al ser una mujer estricta, mi mamá nos mostró su amor. Además, dejó huella porque se preocupó por nuestro bienestar”, añadió Verónica.

Nohemí Morales: La maestra, comerciante y pilar del hogar

Si algo caracterizó a “Doña Mimi”, fue su incansable manifestación de compromiso, entrega y amor para su familia. Además, fue ejemplo de puntualidad, trabajo y entrega, así la recuerda Ingrid, su hija mayor.

“Mi mamá fue muy trabajadora. Ella siempre ayudó a mi papá a través de sus negocios, con los que generó ingresos para aportar con el sustento en casa”, dijo.

“Mi mamá no permitió que se debiera un centavo a nadie. Cada mes, cuando mi papá y ella unían el dinero de sus trabajos, lo primero que hacía era pagar todas las cuentas de los servicios. Ella decía: lo que me quedó, es con lo que cuento. Entonces, con ese y otros ejemplos nos enseñó a ser personas trabajadoras”, agregó.

Para Ingrid, “Doña Mimi” les dio confianza para convertirse en personas luchadoras y, desde su partida, la recuerda con mucho amor.

“Yo adoraba a mi madre. Recuerdo que siembre tuvimos un tema de conversación y las charlas con ella siempre fue muy reconfortante. Ella fue una mujer dinámica y extraño su fuerza y sus consejos sabios”, agregó.

Don Ricardo Arjona Moscoso y Nohemí Morales "Doña Mimi". (Foto Prensa Libre: Cortesía Familia de Ricardo Arjona)

“Doña Mimi” impartió clases en una escuela de la aldea Ixcanal, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, lugar en el que también su esposo, Don Ricardo Arjona Moscoso, fue docente.

“Mi mamá fue maestra empírica, pero eso no le restó mérito, al contrario, formó a muchos estudiantes que la recuerdan con cariño por su dedicación y entrega”, comentó Verónica.

Enfocada en su familia, “Doña Mimi” dejó de impartir clases en las aulas y se enfocó en el hogar.

“Mi mamá se dedicó 100 por ciento a la casa, pero fue una excelente comerciante. A ella le encantaba el negocio y nunca estuvo quieta. Toda la vida trabajó vendiendo ropa, electrodomésticos y varios artículos”, añadió Verónica.

Para sus hijos, “Doña Mimi” también fue una madre leal, justa y capaz de arriesgarse con tal de evitarles riesgos.

“Creo que una de las cualidades más grandes de ella fue su franqueza, no se guardaba nada y fue una mujer muy sincera que no aceptó ninguna injusticia. Además, la extraño porque sentir el amor sincero de alguien es la mejor manera de afianzar seguridad, apoyo”, indicó.

“Mi novia se me está poniendo vieja”: La canción que Ricardo Arjona dedicó a “Doña Mimi”

Ricardo Arjona, el menor de los hijos de Nohemí Morales, es un cantautor nacional, catalogado por especialistas en la industria global, como el ícono más importante de la música contemporánea de Guatemala, título que se ganó con trabajo, constancia y profesionalismo.

El músico nacional mantuvo una estrecha relación con “Doña Mimi”, quien fue su fuente de inspiración y un ser al que le dedicó una canción especial.

Se trata de Mi novia se me está poniendo vieja, un tema que Arjona incluyó en el álbum Independiente (2011) y que se ha convertido en himno de todos sus seguidores que, como hijos, enaltecen el amor para mamá.

Ricardo Arjona y su mamá, "Doña Mimi", durante la niñez del cantautor nacional. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

“Mi madre (la Mimi) escuchó esta canción solo una vez. Cuando le preguntaron si le gustaba, dijo que prefería no escucharla porque la hacía llorar”, contó el cantautor luego de su estreno.

Tras el fallecimiento de “Doña Mimi”, Ricardo dijo que no volvería a interpretar esa pieza. “No volveré a cantar nunca tu canción, te lo prometo, para que desde hoy te la cante Don Ricardo que bien sabemos todos, la cantará mejor que yo”, escribió el artista nacional en sus cuentas de redes sociales, momento en el que hizo referencia a su padre, quien murió a los 78 años, en septiembre del 2010.

Esa promesa cambió en el 2021, cuando Ricardo Arjona presentó Hecho a la Antigua, el concierto streaming que incluyó velas, historias y con el que cumplió su cuenta pendiente con la ciudad colonial.

Ese espectáculo que grabó como álbum en directo y en el repertorio, el cantautor guatemalteco incluyó Mi novia se me está poniendo vieja, pero antes, dio un discurso emotivo.

Nohemí Morales “Doña Mimi” y Ricardo Arjona durante su niñez. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

“Había prometido desde la última vez que me sentí bastante mal en un escenario intentando hacer esta canción, había jurado no volver a cantarla. Resulta que este personaje es un personaje fantástico para escribir 20 libros acerca de ella. Me recibió un día en casa de una manera que era exactamente a su mejor estilo… Yo tenía tres meses de no verla y cuando me abrió la puerta, cualquier mamá se lanza a los brazos de su muchacho, ¿no?”, dijo Arjona.

“Mi madre se me quedó viendo y me dijo, a ver qué vas haciendo con esas canas, porque están fatales, ¿no? Ese fue su primer comentario. Entonces, yo le abracé, mamá, sí, ¿qué vamos a hacer? Si están saliendo, ¿qué vamos a hacer?”, añadió.

“Bueno, entramos, me tenía lista una cena. Al día siguiente en la mañana me despertó temprano y me dice vamos a ir a ver a tu papá, y le digo está bien, vamos a verlo a mí, a mi padre, al cementerio que había fallecido años antes. Fui con ella y se aseguró de enseñarme el sitio donde ella quería estar a la par de mi padre. Me dijo, mira, pero mírame a los ojos… es aquí donde quiero estar. Yo le dije, sí, está bien, ahí vas a estar”, dijo Arjona.

“Un derrame cerebral… dos días después de que me estaba enseñando el sitio donde quería estar a la par de mi padre como una premonición porque ahí era así, dos días después estaba justo ahí… Así era ella. Lo cierto que esta canción que era como un homenaje para ella, la escuché, la escuchó una sola vez en su vida y después, cada vez que la ponían, la mandaba a pagar y con una razón muy saludable”, agregó el músico.

“Intenté cantarla después de que ella se fue y me costaba mucho trabajo. Hoy por primera vez la voy a intentar hacer de nuevo”, añadió Arjona e interpretó esa canción que es considerada por sus admiradores como una pieza amorosa e infaltable en sus listas de reproducción.

Letra de “Mi novia se me está poniendo vieja”

Ella es mi novia desde que me acuerdo

Amor del bueno desde que la vi

Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno

Para pintar su nombre y presumir

Me quiso cuando al borde de la meta

Llegué penúltimo en la maratón

Me quiere de insensible o de poeta

De genio, de ministro o de bufón

Mi novia se me está poniendo vieja

Y le está costando un poco caminar

Tres meses sin venir y ella en bandeja

Le sirve otro café para su amor



Mi novia se me está poniendo vieja

Y yo que me empezaba a enamorar

Del peso de las cosas que aconseja

De su don universal de perdonar

Ella es mi novia y no anda con chantajes

Ni pone reglas de fidelidad

Me ha alcahueteado a cada personaje

Sin importarle la exclusividad

Me quiere igual si voy de guerrillero

O gano el Premio Nobel de la paz

Le da igual si voy de último o primero

Si estoy de conformista o de tenaz

Mi novia se me está poniendo vieja

Y le está costando un poco caminar

Tres meses sin venir y ella en bandeja

Le sirve otro café para su amor

Mi novia se me está poniendo vieja

Y yo que me empezaba a enamorar

Del peso de las cosas que aconseja

De su don universal de perdonar

Mi novia siempre tiene un plato puesto

Por si algún día pienso regresar

Y preparó en el banco un presupuesto

Por si podría algún día necesitar

No hay curva que me aleje de mi novia

Si nunca hubo en sus labios un quizás

Y aunque la analogía ya es tan obvia

Sabrás que te hablo solo a ti, mamá

El reconocimiento al legado de mamá

Tanto para Ricardo Arjona, como para sus hermanas, Ingrid y Verónica, sus padres hicieron muchas cosas por ellos. Don Ricardo y Doña Mimi los formaron con amor.

En una entrevista que el cantautor guatemalteco publicó en YouTube en noviembre del 2024, en la que rindió homenaje a sus padres, hermanas e hijos y contó intimidades de SECO, su nuevo álbum, recalcó que el mayor legado que Doña Mimi le dejó fue la enseñanza al trabajo, debido a que le mostró a valerse por sí mismo.

El músico nacional y sus hermanas fueron formados por dos maestros y la enseñanza siempre estuvo presente en casa, incluso, Ricardo Arjona, además de cantautor es maestro de educación primaria y durante varios años ejerció esa profesión, la cual le permitió educar a niños del país.

“Mi padre fue maestro graduado y mi mamá maestra empírica… Para homenajear esta unión donde ellos se conocieron, en un pueblito que se llama Ixcanal, pusimos una escuela fantástica ahí”, dijo Arjona en la entrevista que tituló Hablando conmigo.

Ricardo Arjona abraza a su madre, Nohemí Morales "Doña Mimi", antes de desvelar la maqueta de la escuela primaria en Ixcanal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El cantautor guatemalteco recordó que el 15 de enero del 2014, con el apoyo de su Fundación Adentro, inauguró la primera escuela Nohemí Morales de Arjona, en la aldea Ixcanal, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, y así honró la memoria de sus padres, en especial la de “Doña Mimi”, a quien recuerda con cariño y que cada 10 de mayo, es quien lo continúa inspirando en saludar a todas las madres del país.