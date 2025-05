Gabriela García Xar: La guerrera que no se rinde, madre que lucha por salir adelante y ejemplo para la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy

Para la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy y para sus hermanos, Gabriela García Xar es una mujer con carácter fuerte, capaz, trabajadora, humilde y una madre con gran corazón.

A sus 65 años, Gabriela García Xar ha sido una guía para sus hijos y para sus nietos, quienes en ocasiones cariñosamente la llaman “Mami Kella”. Ella es una comerciante muy querida que trabaja 16 horas diarias.

Su jornada comienza desde las dos de la madrugada y concluye a las 18 horas, luego retorna a su hogar y convive con sus hijos con quien lleva una relación estrecha. Sin embargo, algunos ya se casaron y formaron su propia familia, pero cuando la visitan convive con alegría al igual que lo hace con quienes viven en su casa ya que para ella, el amor de madre siempre permanece.

“El amor es uno de los motivos grandes que me une a ellos, así como estar siempre pendientes de seguir guiándolos en el camino de la vida. Nunca se deja de ser mamá, aunque ellos ya estén grandes”, afirmó García Xar.

Al enterarse que sería madre por primera vez, recordó que fue un cúmulo de sentimientos encontrados y miedo por no saber cómo sería. “No hay un manual de instrucción para ser madre, pero con ello me llegó la felicidad al mismo tiempo, por amar a un ser que aún no conocía, pero a la espera por el simplemente echo de saber de su existencia”, comentó.

Al momento de tener entre sus brazos por primera vez a sus hijos, dijo que fue una enorme dicha y felicidad poder al fin conocer a ese ser que esperó durante 9 meses para poder abrazarlos y cuidarlos.

Gabriela García Xar, madre de la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy, afirma que está orgullosa de todos sus hijos. (Foto Prensa Libre: Cortesía María Mercedes Coroy)

Convencida de la responsabilidad que conlleva ser madre, García Xar dijo que han existido algunos retos para formar a sus hijos, específicamente al momento que se enfermaron, debido a que, según su residencia, era muy difícil acudir a un centro de asistencia médica o puesto de salud por falta de insumo.

“Lo que más me ha costado ha sido no poder estar con cada uno de ellos mucho tiempo, debido a mi negocio se me ha dificultado porque he salido a vender todos los días. Además, me costó apoyarlos con las tareas de la escuela porque no sé leer, ni escribir, pero lo poco que sabía se los enseñaba”, añadió.

A pesar la dificultad de compartir durante más tiempo, para García Xar existe satisfacción debido a los valores que inculcó a sus hijos. “Siempre se les mostró el respeto, la humildad, sencillez y sobre todo la honradez ya que hoy en día hay muchos jóvenes perdidos en los vicios. Sin embargo, a mis hijos se les enseñó a trabajar y luchar por sus metas, para ser mejores personas cada día”, dijo.

“Tener 10 hijos no ha sido nada fácil, he pasado por momentos de desesperación y de angustia, por no saber si lo estoy haciendo bien”, agregó

En la actualidad, algunos de sus hijos formaron sus propias familias, pero continúan demostrando el cariño, amor y la unión al reunirse constantemente por las tardes, luego de una extensa jornada laboral.

El éxito de María Mercedes Coroy

María Mercedes Coroy, nació y creció en las faldas del Volcán de Agua en Guatemala, sobre la Cordillera de Fuego de Guatemala. Es originaria del pueblo maya Kaqchikel. Desde niña, se vio envuelta en varias representaciones culturales, lo que despertó en ella, el gusto por las artes.

Su primera experiencia profesional en cine fue en el 2015 al lado de Jayro Bustamante, director de la película Ixcanul, donde obtuvo el papel principal y fue reconocida en varios festivales por su trabajo. A partir del estreno de esa producción, ha sido embajadora de la mujer indígena y ha llevado su mensaje a través de conferencias, foros por todo el país y como imagen en diferentes campañas publicitarias e institucionales.

María Mercedes Coroy y Gabriela García Xar, han construido una relación sólida y con bases de amor y respeto. (Foto Prensa Libre: Cortesía María Mercedes Coroy)

En el 2018 se estrenó en Estados Unidos, Bel Canto, dirigida por Paul Weitz, donde compartió créditos con Julianne Moore, Ken Watanabe, Tenoch Huerta y Noé Hernández, entre otros. Ese mismo año se estrenó su primera serie en televisión mexicana, dando vida a Malinche.

En el 2019 filmó La Llorona, dirigida por Jayro Bustamante, en donde interpretó el papel principal y con la cual recibió varios premios por su actuación.

En el 2022 fue parte de dos rodajes muy importantes y uno de ellos fue su debut en el universo de Marvel en Wakanda Forever. Además, ha formado parte de proyectos como La alberca de los nadies y Casa Paraíso, entre otros.

“Es un orgullo para mí que mi hija pueda triunfar, pero, sobre todo, que salga una actriz en la familia, ya que fue la única de mis hijas que siguió estudiando y luchando por sus sueños”, afirmóGabriela García Xar.

“Hay momentos que me pongo triste y es cuando ella se va a otros países a trabajar, porque al no verla y no saber de ella me da tristeza y miedo porque no quiero que le pase algo malo. Además, siempre le pido a Dios por ella, para que la cuide y proteja siempre, así como lo hago por todos mis hijos también”, añadió.

María Mercedes por su parte, cuenta que su éxito es gracias al apoyo de su mamá, a quien visualiza como una mujer guerrera que no se rinde y que siempre lucha por salir adelante.

“Mi mamá es mi todo. Es parte fundamental en mi vida y en mi carrera como actriz, ya que ella me ha brindado su apoyo incondicional”, dijo Coroy.

Gabriela García Xar, acompañada por varios de sus familiares. (Foto Prensa Libre: Cortesía María Mercedes Coroy)

Para la actriz guatemalteca, contar con la guía y constancia de su mamá ha sido clave en sus decisiones, en su trayectoria profesional y de vida, debido a que, es su gran ejemplo. “De mi mamá puedo destacar su empeño por salir adelante y su gran corazón. Ella está llena de vida, es alegre, suele jugar con mis sobrinas cuando está en casa y me ha enseñado a apoyar a los demás cuando se puede”, comentó Coroy.

La actriz nacional indicó que el éxito, tras su participación en la película La Llorona, se lo dedicó a Gabriela García Xar, por ser un pilar y ejemplo de lucha.

“Hay varias anécdotas que ahora me vienen a la memoria. En el 2010, cuando pasó el huracán Ágata en el país, con mi hermana estábamos vendiendo en Palín y nos quedamos atrapadas sin tener a dónde ir hasta que llegó una señora y nos llevó a su casa. Recuerdo que al día siguiente nos reunimos con mi mamá y contó que, entre su desesperación al buscarnos, pasó entre el lodo y las maquinarias qué estaban trabajando para abrir el paso. A ella la ayudaron a pasar porque contó que no sabía nada de nosotras y que necesitaba llegar a Palín, para saber si estábamos vivas. Creo que esa es una de las anécdotas difíciles, tanto para ella como lo es para mí”, contó Coroy.

La actriz guatemalteca indicó que no existe frase o poema para describir lo que significa su mamá. Sin embargo, para este día de las madres aprovechó para dedicarle algo especial.

“En este momento a mi mamá le dedicó la canción La mujer perfecta, de Ángel Melo.

“Mamá: Agradezco cada uno de tus consejos y por tu amor incondicional. Madre es solo una frase tan pequeña que descifra un sinfín de actos de sentimientos amor, desde la que cura un raspón en la rodilla, hasta curar un corazón con abrazos, amor y ternura. Quizás no sea la hija perfecta, pero si soy la más afortunada al tenerte como mi mamá. Gracias por estar siempre”, concluyó Coroy.