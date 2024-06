Los Angeles Film Awards (LAFA) es una competencia mensual para cineastas y guionistas de todo el mundo. LAFA es el primer festival que recibe más de 400 reseñas de cinco estrellas en FilmFreeway, entre más de 8 mil festivales de cine.

Durante Mayo ha distinguido al cortometraje Casa Paraíso del guatemalteco Mateo Sicilia como Mejor película estudiantil y a María Mercedes Coroy como mejor actriz.

Casa Paraíso nació como un proyecto final de tesis de la New York Film Academy. Su director es el guatemalteco Mateo Sicila es quien está a cargo de este proyecto que empieza a se premiado y quien desde 2021 vive en Nueva York.

Sicila desde que planteó sus objetivos para este trabajo final sabía que quería grabar en Guatemala y trabajar al lado de María Mercedes Coroy, la actriz guatemalteca ha destacado en el cine nacional e internacional.

En 2012 conoció al director guatemalteco Jayro Bustamante quien le hizo la invitación para adentrarse en el cine. En esta fecha inició su recorrido por una de las ramas del arte que le ha permitido conocer diversas facetas de su vida, pero sobre todo descubrirse a ella misma.

El primer acercamiento al cine de Coroy fue en la película Ixcanul, de Bustamante, con un personaje protagónico. Luego inició su trayectoria como una promesa del cine nacional e internacional. En 2022 María Mercedes Coroy llegó a Hollywood por medio del universo de Marvel.

La inspiración

En una entrevista Sicilia compatió que Casa Paraíso nació de la acumulación de muchas ideas e inspiraciones a lo largo de su vida. "He tenido fascinación por todo tipo de películas... al irme a estudiar cine, siempre supe y era mi sueño grabar algo en el Lago de Atitlán o en Antigua y para este proyecto logré darle vida a Casa Paraíso en estas locaciones que significan mucho para mi", mencionó Sicilia. La filmación fue en varios lugares que incluyen el Hotel Casa Santo Domingo y el Hotel Atitlán.

El proyecto llevó casi dos años de preparación. El corto presenta a Clara, la gerente de un hotel, que bajo las órdenes de su jefa Mónica, quien debe asegurarse que todo salga perfecto para impresionar a una familia que está de visita y planean comprar el hotel. Todo empieza a salir mal y Clara tendrá entonces que orquestar una experiencia placentera, mientras le toca afrontar una serie de problemas inesperados que ponen en riesgo la negociación. Clara es interpretada por María Mercedes Coroy.

El director comentó que trabajar con actores de trayectoria en Guatemala ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y bonitas que hae tenido como cineasta hasta la fecha.

"Todo fluyó y me siento muy afortunado y agradecido de haber podido trabajar con un elenco de tan alto nivel, Karen Martínez (La Jaula de Oro, Cadejo Blanco) Andrea Henry (Pólvora en el Corazón), Guie Cuyún Figueroa (Rita, In the Fire), Ernesto Molina (Rita), Rochy Arce y Paola Tirado. Ver cómo lo personajes se transformaron en realidad fue un sentimiento surreal que no había experimentado antes, especialmente ver que el elenco era justo lo que me imaginaba para esta historia", mencionó.

El equipo de trabajo también incluyó profesionales de Suiza, España, Colombia, Italia y México. Además de este último festival, la propuesta está participando en Indie Short Fest, Rome Prisma Film Award, y The Art of Brooklyn Film Festival.

El estreno de Casa Paraíso está programado en The Art of Brooklyn Film Festival, que arrancó el pasado 30 de Mayo y terminará el 9 de junio . Se planifica una presentación privada en julio próximo para Guatemala.