6 detalles para no perderse la película “Pólvora en el Corazón”

Pólvora en el corazón relata la historia de Claudia y María, dos veinteañeras que se ven vulneradas cuando son atacadas por tres hombres. (Foto Prensa Libre: cortesía Camila Urrutia).

El amor, amistad, complicidad, la ciudad y la violencia son temáticas que se visualizan en la película de Camila Urrutia, la cual estará disponible en la plataforma de Vimeo el 18, 19 y 20 de diciembre. Con esta película la directora da a conocer pequeños detalles de experiencias que como mujer ha vivido en la ciudad de Guatemala.

“Me inspiré en una situación en particular en donde una compañera y yo enfrentamos a un violador y no supimos cómo reaccionar. Fue una experiencia dura, así que quise mostrar lo que pasó por mi mente. Sabía que tenía ira, pero si me dejaba llevar, quizá provocaría más violencia así que no hice nada. Pero había otro lado de mí que sí quería reaccionar, quería hacer algo. Entonces, son las dos facetas que presento en los personajes”, comenta Urrutia.

La película fue presentada por primera vez en la 45ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (Andalucía, España) el año pasado. Ha pasado por la sección oficial de otros festivales como “SXSW” en Estados Unidos, “Films from the South” en Noruega, “Edimburgh Spanish Film Festival” en Reino Unido y otros en Alemania, Austria y Suiza. En Guatemala se estrenó en el Festival Ícaro el pasado 5 de diciembre.

Si desea ver la película puede adquirir su pase exclusivo en el enlace https://vimeo.com/ondemand/polvoraenelcorazon. Para más información consultar las redes sociales de la película. En Instagram, Facebook y Twitter se encuentran como “Pólvora en el Corazón”.

Historia

Claudia vive con su abuelo, un exguerrillero, de manera temporal. María en un barrio deprimido de la periferia con su madre. Ambas son veinteañeras, cuyo lazo amistoso se fortalece cada vez que recorren las calles de Guatemala.

Las anécdotas de su amistad crecen a la misma velocidad que lo hacen su cariño y complicidad. Pero la plenitud de su relación estalla la noche en la que, juntas y después de salir a divertirse en la ciudad, son atacadas por tres hombres. Después del infortunio Claudia tendrá que decidir si acompaña a María en sus planes de venganza o, si por el contrario, encuentra una salida pacífica siguiendo los consejos de su abuelo.

Según la directora, Pólvora en el Corazón trata también de cómo la violencia de género hace estragos en la sociedad. Un intento de violación que causa estragos en la vida y cómo los personajes principales tienen escasas herramientas para defenderse, debido a los contextos sociales.

Cine de mujeres

La ópera prima de Urrutia es un aporte a la escena audiovisual en Guatemala ya que es la primera película sobre mujeres y hecha por mujeres. Está escrita y dirigida por Camila Urrutia, producida por Inés Nofuentes y protagonizada por Vanessa Hernández y Andrea Henry.

“Para nosotras era importante generar una obra que nos representara como mujeres y como cineastas. Esta película supone un acto de resistencia el cual genera diálogo y reflexión, un debate imprescindible para avanzar como sociedad”, dice Inés Nofuentes, productora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gunpowder Heart (@polvoraenelcorazon)

Por ello, la profesional dedica la película a todas las mujeres que han sido y son víctimas de violencia, y a las personas que luchan por erradicarla en todo ámbito.

Urrutia se ha dedicado a realizar documentales y cortometrajes desde hace años, referidos a la mujer en Guatemala. Parte del ímpetu fílmico de la directora se alimenta de ese activismo que ha trabajado desde que regresó de Vancouver (Canadá) donde estudió cine.

La producción

La película se gestó durante varios años uno de los principales factores que retrasó el proceso fue la ausencia de una fuente de financiamiento específica. El guion tardó tres años, la búsqueda de financiamiento otros tres y la grabación cinco semanas, aproximadamente.

“Conseguir espacios en donde grabar también fue un reto. En Guatemala la industria del cine está empezando, entonces los permisos de filmación son un poco complicados. Hay que convencer a las personas de lo que se va hacer y buscar que te ayuden”, comenta Urrutia. La película fue grabada en la ciudad de Guatemala, la mayoría en las calles durante la noche.

La idea de escoger dichas locaciones surgió cuando Urrutia estaba en España, durante una residencia de guionistas. Las personas con las que compartió le preguntaron cómo es Guatemala y cómo se vive acá, por lo que quiso responder esas interrogantes por medio del largometraje. “Esa es la magia del cine y del arte. A través de ellos cuentas las cosas como realmente son”, añade la directora.

De acuerdo con Nofuentes, desde el inicio el equipo técnico fluyó muy bien. Había un entusiasmo general por formar parte de la historia, ya que era necesaria por la ausencia de referencias previas en el país. Paolo Girón estuvo a cargo de la fotografía, como asistente de dirección fue Natalia Alzate, en sonido directo Carlos Marroquín y en montaje Izabel Acevedo, Delia Márquez e Inés Nofuentes.

“La película se finaliza con sumo esfuerzo y a pesar de la incertidumbre de la pandemia tenemos distribución asegurada en varios países, confiamos en que se estabilice el mercado lo más pronto posible y poder llegar a más audiencias”, dice la productora.

Elenco

La película contó con la actuación de Mauricio González, Danilo Cardona, Magdalena Álvarez y como protagonistas Vanessa Hernández y Andrea Henry. Las dos actrices principales recibieron diversos talleres de preparación por varios meses, para poder interpretar a María y Claudia en Pólvora en el Corazón.

“Pusimos mucho énfasis en el trabajo previo de la directora con las actrices y eso queda patente en la pantalla. Camila disfruta infinitamente la preparación actoral y fue algo que quisimos potenciar, también por la complejidad de las escenas que las actrices debutantes tuvieron que interpretar”, dice la productora.

Para Vanessa Hernández fue un privilegio ser seleccionada de una audición de 55 participantes. “Me siento muy feliz de dar vida al personaje de María porque refleja la realidad que muchas mujeres vivimos todos los días y sé que mediante el cine estoy haciendo un acto de protesta”, afirma la actriz.

Aunque al inicio de la película ambas protagonistas consideraban que no tenían ningún parecido con su personaje, actualmente comparten más características de lo que imaginaron. “Conforme fuimos adentrándonos en la historia me di cuenta de que comparto muchas cosas con Claudia. Amamos andar en motocicleta, somos cariñosas, nos gusta hacer feliz a quienes queremos y somos fieles a nuestros amigos. Ha sido un honor ser parte de la película”, dice Andrea Henry.

Tanto Hernández como Henry esperan que muchas personas se animen a ver la película. Que los espectadores puedan analizar “una de las mil caras de Guatemala ante la violencia hacia la mujer”.

Banda Sonora

La película cuenta con la banda sonora de Paloma Peñarrubia, una artista de Málaga, España. La música se caracteriza por ser melancólica y triste. También se utilizaron melodías de productores guatemaltecos, que se enfocan en ritmos electrónicos y pop-rock.

Peñarrubia se caracteriza por su versatilidad y eclecticismo, de formación clásica y técnica. La depuración de un sonido y la composición digital marcan su posterior crecimiento autodidacta, según se lee en la biografía de su página web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gunpowder Heart (@polvoraenelcorazon)

En su labor como compositora para medios audiovisuales destacan la banda sonora del documental La Ciudad Emergente de Sergio Martín y Cárlos López; el largometraje Seis y medio de Julio Fraga, estrenado en el 18º Festival de Cine de Málaga, Sección Premier. Con este fue nominada a Mejor música original en los premios del cine andaluz ASECAN 2016.

Con el largometraje Bajo la piel de lobo de Samu Fuentes, estrenado en 2018, por la que ha sido nominada en los premios Asecan 2019, en los premios de la Crítica Industria del Cine y premiada con la Biznaga de Plata Mujeres en escena en el 22º Festival de cine de Málaga.

Reconocimientos

Pólvora en el Corazón ha sido premiada en varios festivales internacionales. Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Andalucía, España, recibió tres premios: el Colón de Plata a la Mejor Actriz, Premio Radio Exterior de España a la película de la Sección Oficial a Concurso, que reconoce el mejor reflejo de la realidad iberoamericana y el Premio AMMA a la Mejor Obra Audiovisual con Perspectiva de Género de la Sección Oficial.

En el Festival Ícaro 2020 Vanessa Hernández y Andrea Henry ganaron el premio a mejor interpretación femenina, mientras que Camila Urrutia recibió una mención especial por el jurado, por su trabajo como directora de la película.