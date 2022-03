Alejandra Higueros: “Mi sueño es ser la primera guatemalteca en ganar una medalla de taekwondo en un campeonato del mundo Poomsae”

“ Comencé a practicar artes marciales a los siete años. Empecé practicando kenpo en un curso de vacaciones, no fue planeado, mis papás me metieron y me gustó mucho, así comencé a practicar ”, contó Higueros.

Fue en finales de 2018 que la Federación Nacional de Taekwondo inició los contactos con el entrenador de su academia.

La hicieron pasar por una presentación y luego continuó entrenando. “Ya en 2019 fue clasificatorio para Juegos Panamericanos y obtuvimos la plaza para ir, no fue que yo decidiera, tuve la invitación y me gustó mucho”, explicó la guatemalteca de 20 años.

Alejandra afirma que pese a dedicarse ahora al taekwondo, conserva un gusto por el kenpo, el primer arte marcial que practicó.

“El kenpo es de origen japonés y el taekwondo coreano, son bastante diferentes, las patadas, las posiciones, cada una tiene su arte”, explicó.

Agregó: “Lo que a mí más me gusta son las formas, en kenpo son los katas y en el taekwondo es el punce, el combate a mí me gustaba, pero siempre me llamó más la atención las formas. Las dos artes marciales me gustan mucho y ahora me estoy dedicando principalmente al taekwondo”.

En el marco de su preparación de cara al mundial de Goyang, en Corea del Sur, Alejandra Higueros se ubica como la mejor ranqueada de Latinoamérica en este ranquin de World Taekwondo. https://t.co/t0IoduabSD — Deportes_PL (@tododeportes_pl) March 13, 2022

Higueros ocupa actualmente el puesto 8 del ranquin mundial en su modalidad, y afirmó la importancia que supone mantenerse en ese lugar.

“Esta posición en el ranquin permite participar en Grand Prix, usualmente solo invitan a los primeros 8. Hay otros (ranquin), el individual y el tradicional que se usan para otras competencias. Si logran incluirlo a Juegos Olímpicos (la modalidad) son los primeros siete del ranquin los que tendrían puesto asegurado sin tener que hacer un clasificatorio, pero solo si se incluye en algunos juegos, esos son los beneficios de estar entre los primeros ocho”, contó.

Actualmente ella y su equipo se encuentran en preparación para la próxima cita mundialista en abril en Goyang, Corea del Sur.

“Llevamos preparándonos para el mundial desde el año pasado, aunque fue hace poco que confirmaron que si se iba a realizar. Tenemos preparación física, tenemos el entreno técnico, también las ciencias del deporte que nos da el Comité Olímpico Guatemalteco, como psicología, nutrición, fisioterapia”, explicó.

Su amor por las artes marciales la llevó a convertirse en una de las mejores exponentes del poomsae en Guatemala. 🥋🇬🇹 🤩 Conoce la historia de Alejandra Higueros: https://t.co/OyaO7gtPyG#PasiónPorGuatemala #NuestraMetaLosValores pic.twitter.com/37GaMadfQN — C O G (@COGuatemalteco) February 17, 2022

Además, añadió, tiene otros objetivos para el 2022: “Tenemos también campamentos, y este año hay Juegos Centroamericanos, que también espero poder participar. Se van dando competencias y con el tiempo nos dicen si vamos a participar o no, todo eso nos ayuda a ir acumulando puntos en el ranquin”.

Higueros aspira alto, ya que entre sus metas está marcar historia para el taekwondo guatemalteco: “Yo quisiera poder ganar una medalla de oro, tanto en individual tradicional como individual freestyle y poder ganar también el MVP”.

La taekwondoín guatemalteca, Alejandra Higueros, obtuvo el tercer lugar en el México Open 2021, en poomsae freestyle, y se mostró contenta de volver a las competencias internacionales. #Taekwondo #FMTKD #poomsae pic.twitter.com/tSFbatEViE — femextkdoficial (@femextkdoficial) June 6, 2021

Puntualizó: “Mi sueño es ser la primera mujer guatemalteca en tener una medalla de taekwondo en un campeonato del mundo Poomsae.”

“Estoy muy emocionada, la verdad, muy feliz de poder representar a Guatemala, y también estoy muy agradecida con todo el apoyo que me ha dado la Federación y el Comité Olímpico Guatemalteco”, concluyó.