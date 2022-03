Esta fue la reacción de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, al escuchar que lo abucheó la afición del PSG en el Parque de los Príncipes

Una parcialidad de fanáticos abucheó a Lionel Messi y Neymar en el Parque de los Príncipes, en la victoria por 3-0 contra el Bordeaux. Todo ocurrió cuando la persona que presenta a los jugadores que van a estar de titulares comenzó a mencionar sus nombres.

Kylian Mbappé, el delantero francés, fue el único que recibió una ovación al escuchar su nombre. Y es que la figura del PSG marcó goles importantes en la serie y los aficionados lo premiaron con sendos aplausos. De hecho, Mbappé hizo una publicación en redes sociales para agradecerles: Feliz domingo, chicos, escribió en Instagram.

Sin embargo, a quien no le cayó en gracia la silbatina de algunos aficionados contra Leo Messi fue su esposa, Antonela Roccuzzo, que estaba en un palco observando el juego.

En las redes sociales se han viralizado algunas fotografías que la muestran haciendo algunos gestos al escuchar el abucheo de los aficionados que no dejan de criticar la derrota ante el Real Madrid y consideran responsables a figuras como el argentino y Neymar.

De hecho, en el Parque de los Príncipes colocaron algunas pancartas en donde se lee que la directiva debe renunciar por un nuevo fracaso.

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, y Cesc Fábregas, centrocampista del AS Mónaco, ambos íntimos amigos de Lionel Messi y Neymar, mostraron su apoyo en redes sociales a las estrellas del París Saint-Germain, tras ser abucheados.

“Como siempre, el fútbol sin memoria ¡Siempre con ustedes! ¡Los quiero mucho!”, escribió Suárez en una publicación efímera en Instagram, acompañando el texto de una foto junto a Messi y Neymar.

“El fútbol no tiene memoria… qué vergüenza. Siempre con vosotros, hermanos”, escribió por su parte en Twitter el centrocampista del AS Mónaco Cesc, que compartió equipo con el argentino en Barcelona (2011-2014), su club de formación.

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2022