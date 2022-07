Ana Gabriela Martínez retorna al país con la alegría de la medalla de plata en los Juegos Mundiales

Además, de Ana Gabriela Martínez también arribó al país José Salvatierra, quien también tuvo participación en las justas mundialistas. Guatemala participó en los Juegos solo en patinaje sobre ruedas y ráquetbol.

“Gracias Guatemala por todo del apoyo que he recibido. Se siente el cariño que me han venido mostrando y estoy muy agradecida por todo lo que hace por mí”, expresó Martínez a las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora.

“Esta medalla es para ustedes”, resaltó la guatemalteca, quien en el 2018 se consagró como campeona mundial de ráquetbol en Costa Rica, en esa ocasión le ganó el duelo a la mexicana Longoria, con quien ha mantenido una gran rivalidad.

Ana Gabriela no es ninguna casualidad, ya que en su faceta como juvenil fue dominante, ya que se coronó como campeona mundial en los campeonatos del 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.

“No hay palabras para describir todos los sentimientos de este momento. A pesar que no conseguí el resultado que quería, me siento más que orgullosa de mi desempeño”, indicó la seleccionada nacional después de ganar la presea dorada.

Martínez también dedicó el triunfo a su familia, “quien estuvo todo el tiempo apoyándome desde el graderío y que me ha acompañado durante estos 14 años. ¡Gracias! Sin ustedes no sería ni la mitad de la mujer y la jugadora que soy”, dijo.