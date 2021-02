Así fue la participación del piloto guatemalteco Mateo Llarena en las 24 horas de Daytona

Mateo finalizó en el puesto sexto con su equipo en su primera participación en las 24 horas de Daytona. Foto Prensa Libre: Cortesía

En las 24 horas de Daytona o Rolex 24 at Daytona no fue la excepción, donde la suerte no corrió del lado del equipo del nacional, que tenía en mente repetir el primer lugar que obtuvieron en el 2018, pero un inoportuno intento de rebase de un Ferrari de otra categoría mató las esperanzas del equipo del guatemalteco.

La colisión hizo que el Ligier tipo JS P320 ingresara de inmediato a los pits, la averías fueron graves para el equipo Performance Tech Motorsports, a pesar de los esfuerzos de los ingenieros no pudo volver de inmediato.

Mateo Llarena tomó el volante pasadas las 21 horas del sábado, y dio muestras de su habilidad y capacidad al volante, al descontar una vuelta de las 60 que perdieron al reparar el vehículo, en la Daytona International Speedway, ubicada en Daytona Beach, Florida, Estados Unidos.

El joven piloto no se puso nervioso de compartir pista con los experimentados pilotos, que incluso han pasado por la Fórmula 1, como el colombiano Juan Pablo Montoya, o el también cafetero Gabriel Cháves, que ha participado en IndyCar Series.

A pesar del esfuerzo del resto de pilotos compañeros de equipo de Llarena, Ori, Lindh y Cassels, solo les alcanzó para finalizar en la sexta posición de la categoría Le Mans Prototype 3 (LMP3.

Estos fueron los equipos que ocuparon los primeros tres lugares en la categoría Le Mans Prototype 3: