Charles Fernández culmina la prueba de esgrima en el pentatlón moderno con 13 victorias

La prueba de natación de 200m libres será a las 11:54 del viernes 6 de agosto. Luego le corresponderá una ronda adicional de esgrima y cerrará con saltos ecuestres y el láser run. Estas últimas competiciones serán el sábado a las 2:45 horas.

En la primera ronda clasificatoria de esgrima Charles Fernández participó en 17 combates contra pentatletas de España, Egipto, China, Ucrania, Kazajistán, Japón, Chile, Cuba, Argentina, Austria, Corea, Alemania, Francia, República Checa, Uzbekistán, Estados Unidos, Letonia, Lituania, México, Bielorrusia, Austria, Polonia, Hungría y cerró con Gran Bretaña.

El primer duelo lo ganó ante el español Aleix Heredia, mientras que el último, ronda 17, venció al británico James Cooke y cayó ante Joseph Choong.

Charles Fernández participó antes de Tokio 2020 en Río 2016 con 20 años. Se clasificó para Tokio en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde logró el oro.

Charles Fernández se coloca por ahora en el puesto 29 con 178 puntos. Lideran la competencia el británico Joseph Choong, con 250 puntos; el ruso Alexander Lifanov, 250 puntos, y el búlgaro Ilya Palazkov, con 244 puntos.

Es bicampeón Panamericano (oro en los Juegos de Toronto 2015 y Lima 2019, en esta última, además, ganó un bronce en el relevo mixto); campeón individual y en relevo mixto de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Pero no se haga mi voluntad, sino la Tuya☝🏼

Not my will be done, but Yours☝🏼#allforHim pic.twitter.com/db7ogoPVyw

