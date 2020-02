Charles Fernández pasa a la final en el Cairo, Egipto

Charles Fernández se metió el jueves pasado a la final de la primera Copa Mundial de Pentatlón Moderno que se celebra en Cairo, Egipto.

El atleta nacional, que ya tiene cupo para Tokio 2020, se metió dentro de los 36 mejores atletas (puesto 18) con un registro de 1,152 puntos.

Discover who qualified for the Men's Final at Pentathlon #WorldCupCairo https://t.co/CxGFA7NZ80#ModernPentathlon #RoadToTokyo pic.twitter.com/QIhKUVj1OV

— UIPM – World Pentathlon (@WorldPentathlon) February 27, 2020