Charles Fernández viaja con ilusión a Tokio para afrontar sus segundos Juegos Olímpicos

Charles Fernández, previo a salir de Guatemala rumbo a Tokio. (Foto Prensa Libre: Cortesía COG)

La espera terminó para Charles Fernández, el único pentatleta guatemalteco clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, quien este miércoles comenzó su viaje rumbo a Japón para cumplir con el objetivo más importante del año.

Fernández, de 25 años, intentará mejor lo que consiguió en los Juegos de Río 2016, donde terminó en el puesto 15. Además, llega como bicampeón panamericano (Toronto 2015 y Lima 2019) y con la ilusión de hacer historia para Guatemala.

Previo a su viaje a Tokio, Fernández utilizó sus redes sociales para compartir su opinión sobre la situación que están viviendo los atletas de alto rendimiento en Tokio, principalmente por el caso de la gimnasta Simone Biles, quien abandonó la competencia para cuidar su salud mental.

“Es impresionante ver el efecto que tienen los juegos durante esta pandemia en los atletas más grandes… Tanta presión, expectativa, y obstáculos que presentan estos juegos. La verdad a mí no me sorprende nada el rendimiento de los top. Es decir que los atletas más jóvenes que no tienen expectativas o no eran favoritos en ganar, son los que están dando sorpresas”, escribió el el medallista de oro en el Junior World Championship de El Cairo 2016.

“Hay muchos factores, pero algo que es cierto es que estos juegos no son los mismos juegos que todo el mundo conoce”, añadió Charles Fernández.

El deportista guatemalteco competirá el próximo jueves 5 de agosto, en la prueba de pentatlón moderno, a la 1.30 horas de Guatemala.