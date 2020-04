El Medio Maratón de Cobán se aplaza por la pandemia del covid-19

El Medio Maratón Internacional de Cobán fue suspendido temporalmente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

¡Se suspende! El Medio Maratón de Cobán. ¿Cuándo podría realizarse? es incierto, pero será lo más próximo posible siempre que la crisis por la pandemia del covid-19 y las disposiciones del gobierno lo permitan, afirmó el comité organizador de la competencia.

“Hemos estado en varias reuniones y discutiendo al respecto. El día de hoy (viernes) se tomó la decisión de posponer la carrera del 24 de mayo a una fecha cercana posible. Una de las discusiones más importantes que se tuvo es que toda la actividad económica del país pueda seguir para una recuperación próxima”, afirmó Juan de Dios Reyes, máximo representante de la competencia.

Respecto a los participantes que ya habían pagado su inscripción, Reyes señaló que no se abordó el tema porque la competencia sigue su curso solo que es aplazado de momento.

“No se tocó el tema de las inscripciones porque la carrera sigue en pie, lo que no tenemos es la fecha. No me atrevo a decir una fecha porque estamos con mucha información pendiente y estamos con mucha inestabilidad por la situación que ocurre”, agregó.

De cero

La incertidumbre sobre la posible participación internacional en El Medio Maratón de Cobán fue un tema que aclaró la organización y señaló que de momento solo se tenían acercamiento con los atletas y que si había que empezar de cero así lo harían.

“Se tenían acercamiento con los internacionales y ya teníamos perfiles, realmente tendríamos que comenzar de cero. En su momento habría que evaluar que es más acorde al bienestar general. Hay que esperar a llegar al rio para ver como lo cruzamos y no especulando”, afirmó.

Respecto a los 10k nocturna de la ciudad Juan de Dios Reyes señaló que aún no existe fecha para la competencia y que de la misma forma se esperará como se desarrolla la crisis sanitaria del covid-19.