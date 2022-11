¡En el fin del mundo! Deportista guatemalteco participará en carrera de alto rendimiento en la Antártida

Ha participado en ultramaratones de RacingthePlanet y 4 deserts, donde los deportistas atraviesan 250km en cada evento.

Sagastume ha atravesado los desiertos de Atacama en Chile, Gobi entre China y Mongolia, y el Namibia.

También ha realizado ultramaratones en Kenia, Portugal, Estados Unidos y Guatemala. Además ha recorrido en bicicleta la costa sur de Nueva Zelanda más de 1,000 km y nadó en el lago de Washington, Estados Unidos, más de 30 km.

Nueva aventura

Una vez más se embarca en una nueva aventura y está dispuesto a ser parte nuevamente de la carrera 4 deserts en Antártida. Sagastume aseguró por medio de sus redes sociales que será el primer guatemalteco en completar los siete continentes del mundo en hacer ultramaratones.

Miguel Sagastume emprendió el viaje el jueves 17 de noviembre y comenzó la aventura del Último desierto.

El guatemalteco compartió en su cuenta de Instagram que ya se encuentra en Ushuaia, Argentina, también conocido como el “Fin del Mundo”, un lugar previo a su último destino, la Antártida.

En un video aseguró que está próximo a tomar un barco para dirigirse al desierto blanco y empezar el ultramaratón.

RacingThePlanet y 4 Deserts Ultramarathon Series

Es una serie de carreras al aire libre más prestigiosa del mundo. Fue fundada en 2002 por la estadounidense Mary Gadams.

La serie consta de la Carrera Namib (Namibia) , la Marcha del Gobi (Mongolia) , la Travesía de Atacama (Chile) y El Último Desierto (Antártida) .

También existe una última carrera llamada RacingThePlanet Ultramarathon que cada año cambia de ubicación.

En siete días los competidores recorren 250 kilómetros sobre terrenos escabrosos. Los deportistas sobreviven con comida que llevan preparada para ese tiempo, una carpa y agua proporcionada por el equipo organizador.

El personal se apoya con profesionales altamente cualificados, todos con experiencia en senderismo, maratones y ultramaratones, y equipos médicos especializados en medicina natural.

RacingThePlanet Ultramarathon apoya a organizaciones benéficas médicas y educativas locales por medio de carreras en distintas partes del mundo, como por ejemplo: Royal Flying Doctors en Australia, Society for the Promotion of Hospice Care en Hong Kong, Child Welfare Scheme en Nepal, entre otras.