Ganador de la Vuelta a Guatemala en 2018, Alfredo Ajpacajá está estable: “Doy gracias a Dios por sus bendiciones y no permitir cosas mayores”

El deportista fue trasladado al Hospital Nacional de Sololá en condición estable y consiente. Este miércoles 12 de enero el atleta guatemalteco publicó un mensaje en su cuenta de Facebook y para tranquilidad de él, su familia y seguidores, todo está bien.

Alfredo Ajpacajá escribió: “Doy gracias a Dios por sus bendiciones y no permitir cosas mayores. Un pequeño descuido con una máquina de la carpintería me cortó cuatro de los dedos de la mano izquierda, pero gracias a Dios ninguna amputación”.

Agregó que por ahora está en observación y así lo estará por otras 48 horas para una mejor recuperación.

“Doy gracias a todos los que me están ayudando en estos momentos”, prosiguió en su texto. Añadió: “Gracias a mi equipo Decorabaños y la familia Cifuentes por todo su apoyo, a Stuard Rodríguez y la Federación Guatemalteca de Ciclismo, Comité Olímpico Guatemalteco, al ingeniero Luis Herrera, toda mi familia, todo el personal médico que me están tratando muy bien y la infinidad de personas que me han animado en estos momentos por mensajes, llamadas y publicaciones”.

Finalizó su mensaje con un “No hay forma de agradecer esa muestra de cariño. Primero Dios pronto estaré de regreso a las carreteras. Nos vemos pronto amigos, gracias por todo”.

El ciclista Alfredo Ajpacajá sufrió accidente laboral cuando trabajaba con una sierra en carpintería. https://t.co/bO8jt9UAoD — Prensa Libre (@prensa_libre) January 11, 2022

Alfredo Esteban Ajpacajá Tax cumplió 32 años el pasado 10 de noviembre. Nació en 1989 en la aldea Barreneché, Totonicapán, que colinda con Sololá. Desde muy pequeño, junto con su papá, se inició en el ciclismo “haciendo mandados en su lugar de origen, entregando los trabajos de carpintería que hacían”.

Ajpacajá se prepara no solo para la próxima Vuelta a Guatemala, sino que sueña con representar al país en unos Juegos Olímpicos, los de París 20224.