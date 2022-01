Luis Fernando Tena profundiza en el historial de la Selección Nacional (qué le dijo Amarini Villatoro y qué espera de Carlos “el Pescado” Ruiz)

Tena externó que la plática que sostuvo con su antecesor, Amarini Villatoro, quien ahora dirige al Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica, fue productiva y muy importante.

“Quedé agradecido porque él fue flexible con todas sus experiencias. Me dio detalles de jugador por jugador. Eso me ayudará, sin duda, para sacar mejor provecho de cada uno de los futbolistas. Se portó muy bien conmigo”, expresó.

Respecto de si haría lo mismo con Carlos el Pescado Ruiz, de hablar sobre la Selección Nacional, Tena no dudó en responder que sí le gustaría “tener una conversación con él porque es el mayor referente, el mejor jugador de la Selección en su historia. Me dijeron que vivía en Texas, pero seguro haremos lo posible por hablar con él por Zoom, que en estos tiempos está de moda”.

El estratega mexicano reveló que en la primera convocatoria “hubo calidad en el plantel. Hay algunos que tienen más de lo que yo creía y había visto en la televisión. Les vamos a seguir la huella a todos desde el sábado – 15 de enero – que inicia el torneo.

Aunque no reveló si ya tenía algún once en específico para los duelos futuros, que faltan por confirmar contra Bolivia o Guyana, dijo que “es inevitable no empezar a soñar. Sí lo he hecho. El futbol es presente. Me lo voy imaginando. Ir soñando con qué equipo podemos jugar. No está definido, pero hay muchos jugadores por conocer todavía”.

#SeleMayor realizó el último día de entrenamiento de su primera semana de trabajo #VamosGuate ⚽️💪🏽🇬🇹 pic.twitter.com/G3EyHf3JrH — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) January 12, 2022

La idea de juego de Tena es muy leal a su estilo: “Muy dinámico, con presión alta, sin dejar jugar al rival. Además, explicó, “saber salir de la presión, porque el rival hará lo mismo. El que técnicamente esté más apto, va ir ganando un lugar. Rápidos de mente. Eso vamos a necesitar. Un equipo intenso, ordenado y solidario”.

Sobre su sistema mencionó el 1-4-2-3-1, que es el que más le ha gustado, pero aseveró que puede cambiar.

Tena indicó que espera tener al menos dos partidos amistosos para probar a los jugadores y su idea. “El chiste es que empecemos a jugar, para conocernos más. Nos gusta respetar el torneo interno, no nos gusta quitarle los jugadores a los técnicos, pero hay que darle importancia a la Selección. Es necesario”.

Concluyó el primer entrenamiento de la #SeleMayor 📹 mira los mejores momentos 🇬🇹⚽️💪🏽 pic.twitter.com/8qelgZDCo3 — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) January 12, 2022

Respecto de los legionarios aseveró que tomará en cuenta a todos. Confirmó que ha hablado virtualmente con Nicholas Hagen, Matan Peleg y Rubio Rubín, entre otros. Confirmó que Jesús López, Gerardo Gordillo y José Pinto están disponibles para cuando se les requiera.