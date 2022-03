Guatemala gana una medalla de plata en la prueba femenina por equipos de foso olímpico en Lima

Ambos equipos llegaron empatados 4-4 a la ronda decisiva., en la que las norteamericanas lograron un pleno de 15 aciertos, mientras que las guatemaltecas sumaron dos fallos.

Para llegar a la final las centroamericanas fueron segundas en la ronda de clasificación con 184 aciertos por los 191 de las estadounidenses.

La delegación de tiro con armas de caza interviene en la “World Cup Shotgun” que se lleva a cabo desde el 27 de marzo y terminará el 7 de abril en Lima, Perú.

Esta participación es parte de la preparación del grupo de cara a su gran reto del año: el Campeonato de las Américas de Tiro, en noviembre próximo, clasificatorio a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La nómina la conforman los tiradores de skeet Rodrigo Zachrisson, Diego Bermúdez, Sebastián Bermúdez, y los de foso: Jean Pierre Brol, Hebert Brol, Enrique Brol, Waleska Soto, Adriana Ruano y Stefanie Goetzke.

Los entrenadores que acompañan al grupo son Pedro Zayas y Pedro Fariza, según la página oficial del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

