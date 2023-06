José Barrondo: Su felicidad por clasificar a París 2024 y la nostalgia de no poder competir bajo el nombre de Guatemala

El atleta compitió el domingo recién pasado en el Gran Premio Cantonés, en La Coruña, y terminó en el séptimo lugar, con un tiempo de 01:19.42, lo cual le permitió colocarse por encima de la marca mínima, que era de 01:20.10, que no solo lo clasificó a París 2024, sino también le permitirá asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, El Salvador, y los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile.

“Tuve un buen día y tenía para meterme en la pelea por estar en los primeros puestos, ya que en el cierre de la carrera iba cerca de los punteros, pero no quise atacar, que si lo hago seguramente termino, como mínimo, en el tercer puesto, pero desde el kilómetro 12 tenía dos amonestaciones, por lo que mejor decidí cuidar el tiempo y evitar una expulsión que me hubiera costado la clasificación a París”, comentó.

Primer Clasificado

José Alejandro Barrondo se convirtió en el primer atleta guatemalteco en clasificar al evento más importante del deporte en el mundo y resalta que es el premio al buen trabajo que ha hecho de la mano de su entrenador Julio Urías.

“Creo que tarde o temprano el trabajo da sus resultados y se vio reflejado en lo que hicimos en La Coruña, ya que nos topamos con atletas de un alto nivel y nos ayudó para exigirnos y llegar a la meta y conseguir nuestra clasificación, pero esto es trabajo que hemos venido haciendo junto a mi entrenador, Julio Urías, quien ha hecho una muy buena planificación y nos ha exigido en los entrenamientos, y acá está el resultado. Es algo muy especial ser el primer guatemalteco en clasificar a los Juegos Olímpicos, pero sé que no seré el único y espero que muchos más compañeros consigan la marca para que Guatemala esté bien representada”, expuso.

Asignatura Pendiente

Llegar a París no solo será un aliciente en la carrera de Barrondo, sino también lo toma como un reto personal para mejorar lo hecho en Tokio, en donde solo participó en los primeros ocho kilómetros, ya que fue expulsado. Hoy, con más madurez, está enfocado en hacer historia y llegar entre los primeros a la meta.

“Esta vez llegaré más maduro a la competencia. Lo que pasó en Tokio fue algo muy triste que incluso pensé en ya no continuar, pero el apoyo de mi mamá y mi entrenador me hicieron retomar el rumbo y aprender que de los tropiezos hay que aprender y seguir adelante. Hoy, aunque falta mucho para los Juegos Olímpicos, sé que tengo el tiempo suficiente para prepararme y quiero llegar a la meta en los primeros puestos”, manifestó.

Además lamentó que Guatemala esté suspendida y no pueda representar al país por su nombre y sus colores, debido a la suspensión que tiene el Comité Olímpico Guatemalteco, pero aun así, sin poder llevar la bandera, buscará darle una alegría al país en cada competencia del ciclo olímpico.

“Es algo triste pasar por esta situación que afecta a los atletas, pero no llevar la bandera o los colores no significa que un guatemalteco no esté compitiendo por su país. Si no puedo portar nada, llevaré su nombre en mi sangre y en mi corazón a toda la gente que nos ha apoyado”, dijo.

Barrondo espera contar con el apoyo de patrocinadores para tener todo lo necesario en su preparación camino a París.

Sus próximas competencias