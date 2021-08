Kevin Cordón: “Como deportista perdí la posibilidad de medalla, pero como persona gané mucho”

Y no era para menos. Este lunes 2 de agosto cayó 2-0 ante el indonesio, Anthony Sinisuka Ginting y se esfumó la oportunidad de ganar su primera medalla olímpica, la segunda para el país después de la de Erick Barrondo en atletismo – marcha -.

Kevin Cordón se superó así mismo, cosa difícil para el ser humano en la cotidianidad. Del sufrimiento de Río, 2016 donde la rodilla le pasó la factura a Londres, 2012 donde comenzó a saborear las victorias en una justa olímpica. En Tokio pudo graduarse con una medalla, pero su actuación hace olvidar por un momento que eso es lo más importante.

“Cada vez el camino se ponía más difícil. Estar acá es una gran oportunidad que me dio Dios y lo agradezco”, fueron las primeras palabras con un tono de no mucho brillo porque sabe en el fondo que se le escapó la oportunidad de ganar su primera medalla olímpica.

Kevin Cordón durante su estancia en Japón siempre mostró agradecimiento por la población que le apoyó. Sus triunfos, de hecho, se los dedicó a su hermano Marvin, fallecido en un accidente, a su familia y al pueblo guatemalteco que sufre de muchas maneras.

Pero Kevin, en medio de esa tristeza evidente, saca pecho y asegura que esta fue una experiencia de vida. Algo que no se imaginaba y que realmente le ha dejado muchas enseñanzas.

“Aunque haya perdido aún no me creo que haya llegado a las semifinales”, expresa.

Gracias por tanta alegría que nos diste, por hacernos sentir orgullosos de ser Guatemaltecos, gracias y mil gracias gran maestro. 🏸🇬🇹👏👏 pic.twitter.com/tUMwZJvp8F — Erick Barrondo GT (@ERICKBARRONDO14) August 2, 2021

¿Sientes que realmente perdiste? Le preguntan, y él, sin dudarlo, responde: “Como deportista perdí la posibilidad de la medalla. Está claro. Pero como persona gané mucho. Cuando las cosas se hacen a conciencia adentro o afuera de la cancha, siempre vas a ganar”.

Y todo parece tener sentido. Porque Kevin Cordón ha demostrado a lo largo de su carrera que ha hecho las cosas bien adentro y afuera de la cancha. Aunque no figura mucho y mantiene un perfil bajo, su actuación deportiva lo llevó hoy a ser un héroe no solo en Guatemala sino en Latinoamérica.

Para él, ese reconocimiento es gratificante porque practica un deporte que no es tan popular en este continente.

¡Kevin Cordón es el cuarto mejor del mundo! 👏🔝💪 🏸 El guatemalteco peleó como un guerrero en el partido por la medalla de bronce, ante Anthony Ginting. El indonesio se quedó con la victoria con parciales de 21-11 y 21-13. ¡Nos sentimos orgullosos de ti, Kevin! 🇬🇹💙 pic.twitter.com/TpGbmB5a2I — C O G (@COGuatemalteco) August 2, 2021

“Me llevo experiencia, bonitas cosas vienen a la vida de uno cuando se hacen a conciencia. Cuando vuelva a Guatemala haré cosas importantes y le devolveré lo que me ha dado”, explica.

Kevin Cordón no es el mismo en esta entrevista, y tampoco lo será a partir de ahora en su carrera. Es una estrella, es un personaje por seguir.

Logró que aquellas personas que no conocían el deporte ahora lo vean como una posibilidad real para sus hijos, sus conocidos. Ojalá que esto dure por muchos años.

“Son grandes cambios. Cuando uno tiene experiencias no importa sin son buenas o malas, uno tiene cambios. Acá me pasaron cosas muy buenas y eso me voy a llevar a Guatemala”, dice sin dudarlo.

“Tengo esta gran oportunidad. Voy a poder transmitir esta alegría, esta experiencia. Cuando uno tiene la posibilidad de practicar un deporte y la oportunidad de devolverle el favor a la gente, al país, eso es lo más importante. Eso es lo que haré”, señala el deportista nacido en La Unión, Zacapa.

Y es en ese lugar que fija su mirada en el corto plazo. Asegura que quiere descansar por ahora. “Quiero descansar, físicamente me siento agotado. Quiero volver con mi familia. Quiero regresar a La Unión. Quiero estar en mi casa”, asegura.

Kevin Cordón está agradecido con el país por el apoyo. “Muchas gracias Guatemala, qué bonito poder sentir esto. Llevarme cosas buenas y transmitirlas allá”, relata.

“Toda esa alegría que viví como deportista y persona, poder tener esa gran oportunidad de transmitirla allá es lo que vale la pena”.

Cómo define su participación en los cuartos Juegos Olímpicos que ha participado. Kevin no titubea y explica: “Es un sueño cumplido de un niño de once años que dejó a su familia y su pueblo para alcanzarlo”.

Kevin pasó a la historia, y es el presente de un deporte que seguramente encontró en él un segundo aire, como en cada juego que disputó ante atletas potencias en el mundo de esta disciplina.