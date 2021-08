Kevin Cordón, con coraje y corazón, luchó hasta el final por el bronce ante el indonesio Anthony Sinisuka Ginting

Kevin Cordón lo intentó hasta el último momento del juego. Se fajó como pudo, pero no fue sencillo enfrentar al quinto mejor del mundo.

El primer set fue de esperanza en los primeros puntos. El zacapaneco pudo poner en ventaje en el inicio, pero poco a poco el rival se fue apoderando del juego. Fue tanto que este episodio del juego terminó en 17 minutos.

El set 1 fue para Anthony Sinisuka Ginting 11-21. El técnico de Kevin Cordón le advirtió de que debía de intentar frenar la velocidad y no poner en riesgo el volante en cada lanzamiento.

En esta primera parte del juego hubo pocos remates de Cordón, pero no porque no quisiera, sino que le juego del asiático no se lo permitió. No dejó posibilidad de que el guatemalteco usara su arma letal.

¡Kevin Cordón es el cuarto mejor del mundo! 👏🔝💪 🏸 El guatemalteco peleó como un guerrero en el partido por la medalla de bronce, ante Anthony Ginting. El indonesio se quedó con la victoria con parciales de 21-11 y 21-13. ¡Nos sentimos orgullosos de ti, Kevin! 🇬🇹💙 pic.twitter.com/TpGbmB5a2I — C O G (@COGuatemalteco) August 2, 2021

En el segundo set las cosas cambiaron un poco para Kevin. Aprovechó lateralizar el juego para hacer correr más al indonesio que antes de esto se sentía tranquilo porque Cordón seguía el juego que él quería.

Fue un set más disputado que se mantuvo con poca diferencia. En 14 minutos el set iba 9-14 en contra, pero el segundo airea de Kevin Cordón llegó en el mejor momento. Sin embargo, cuando Anthony Sinisuka Ginting observó esto volvió a imponerle velocidad a su juego.

#GraciasKevin | Momento en el que Kevin Cordón se despide de la duela del Musashino Forest Sport Plaza. Fue una participación histórica en sus cuartos Juegos Olímpicos. #Tokio2020 #VamosGuate Video: ACD pic.twitter.com/JrVKUsgQ1h — Deportes_PL (@tododeportes_pl) August 2, 2021

Al final el asiático apretó como debía para que no se le escapara una medalla que ansiaba. Fue entonces que derribó la defensa del guatemalteco y logró quedarse con el segundo set. 13-21 fue le resultado final.

Kevin Cordón lo dio todo, luchó con coraje y corazón. Hizo historia, la suya, esa que comenzó en Beijing 2008 y hoy lo ha llevado a ubicarse como el cuarto mejor del mundo en el bádminton.

¡𝗔 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿𝘀𝗲, 𝗚𝘂𝗮𝘁𝗲𝗺𝗮𝗹𝗮! 🇬🇹 Esto no es un sueño. En minutos, Kevin Cordón buscará convertirse en el segundo atleta guatemalteco en conseguir una medalla Olímpica.✨#Tokio2020 #UnitedByEmotion@CDAG_Guatemala pic.twitter.com/wS7rLvQGxV — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) August 2, 2021

Kevin Cordón lo dio todo no solo por Guatemala, un país en donde este deporte no es tan popular, sino que en Latinoamérica. Su actuación en Tokio lo llevó a estar en el sitial que han ocupado por años asiáticos y europeos, y donde el bádminton es un deporte nacional, profesional.

Kevin Cordón, el puesto 59 en el ranquin, el atleta guatemalteco que tuvo que acondicionar un salón parroquial católico para entrenar en pandemia antes de viajar a Japón, se enfrentó con dignidad a un indonesio, número 5 del mundo.