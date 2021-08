La lucha de Kevin Cordón contra el ranquin mundial de bádminton en Tokio 2020

Entonces es necesario comprender que el llamado BWF World Ranking sirve para determinar la calificación a los campeonatos mundiales y a los juegos Olímpicos de verano. Así como para los torneos del BWF World Tour.

Los puntos de clasificación se otorgan según el nivel y el progreso del torneo de cada jugador. Los puntos de clasificación se calculan basados en los torneos en los que participa cada jugador durante las últimas 52 semanas.

Si se ha participado en diez o menos torneos de clasificación mundial, el calculo se hace sumando los puntos ganados en los torneos de las últimas 52 semanas.

Si un jugador o pareja ha participado en 11 o más torneos de clasificación mundial, solo los 10 puntos más altos anotados en los torneos durante el período de 52 semanas cuentan para su clasificación. El puntaje más altos está limitado a 116.000.

En cuanto a los torneos se dividen en grados. Grado 1, son siete eventos internacionales y uno de parabádminton. Incluye, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, C. M. juveniles, C.M. de parabádminton, la Copa Thomas, Copa Uber, Copa Sudirman y los Campeonatos del mundo sénior.

Le sigue el Grado 2, conocidos como el Tour Mundial y está comprendido por seis niveles y cada uno otorga una puntuación en el ranquin diferente. En orden son: nivel 1, las finales, nivel 2 Super 1000, L3 Super 750, L4 Super 500, L5 Super 300 y L6 Super 100.

Por último el Grado 3, conocido como el circuito continental, consta de tres niveles y de igual manera diferente puntuación. Estos niveles son: el challenge internacional, la serie internacional y la serie del futuro.

Los rivales en Juegos Olímpicos

Puntualizando la información previa, los rivales de Kevin en esta justa olímpica estaban todos-salvo el primero-en mejor puesto que el nacido en La Unión, Zacapa hace 34 años.

Principiando por nuestra región con Lino Muñoz, mexicano de nacimiento y cuatro años menor que Cordón, el natural de la Ciudad de México está el esacalón 69 de individuales masculino, 184 en dobles y 360 en mixtos. Es el 72 del tour mundial en individuales. Kevin le recetó un 2-0 en el primer duelo de la competencia.

Hasta ahí todo normal ya que el guatemalteco, en contraste ocupa la posición 59 de individuales y es reconocido como el mejor de América.

The dream is not over yet.#RaiseARacket 🏸 🇬🇹 for Kevin Cordon's last 1⃣6⃣ match against Mark Caljouw 🇳🇱 later today.#Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/lLtFweIZ2t

— BWF (@bwfmedia) July 29, 2021