Kevin Cordón, el guatemalteco que hizo historia en Tokio 2020 y la Federación Internacional de Bádminton se lo reconoció

Cordón, de 34 años, hizo historia al clasificarse para las semifinales de los Juegos Olímpicos el pasado 31 de julio, desde el puesto 59 de la clasificación mundial, con una victoria clara sobre el surcoreano Kwanghee Heo por 2-0 (21-13 y 21-18)

Cordón superó la fase de grupos con triunfos sobre Lino Muñoz (México), NG Ka Long Angus (Hong Kong, China), sin perder un solo set, y después en octavos frente al neerlandés Mark Caljouw, por lo que se convirtió en el primer latinoamericano en alcanzar los cuartos de final en la prueba Olímpica.

Entre los nominados a los premios en categoría femenina y masculina figuran los dos campeones de Tokio, el danés Viktor Alexen y la china Chen Yufei.

La BWF explicó que ante la pandemia de la covid-19 el periodo de elegibilidad de estos se ha ampliado para cubrir las temporadas 2020 y 2021 (1 de noviembre de 2019 a 31 de octubre de 2021).

Kevin Cordón es el artífice de una de las más brillantes carreras olímpicas de un atleta guatemalteco. El zurdo debutó hace 13 años en unos Juegos Olímpicos, lo hizo en la edición de Pekín 2008 y hoy, en su cuarta participación en la cita olímpica, clasificó a unas semifinales del bádminton olímpico.

Con una trayectoria de más de 20 años en el bádminton, Cordón ha vivido sus mejores, y ha enfrentado los peores momentos en el deporte, sin embargo, él se mantiene la misma ilusión que hace 13 años.

“Cuando me clasifiqué por primera vez a unos Juegos Olímpicos era un sueño estar y jugar los partidos. O simplemente jugar un partido. Después, empecé a soñar con ganar más encuentros. Y ahora ya he ganado tres aquí. No me lo puedo creer” fueron las palabras que soltó a los medios oficiales de Tokio 2020.