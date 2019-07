La marchista Maritza Poncio recibe la confirmación de que estará en Lima 2019

Maritza Poncio participó en la edición anterior de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ahora podrá estar en los Panamericanos de Lima 2019. (Foto Cog).

La atleta nacional, de 24 años, recibió este lunes la buena noticia de que la Asociación Panamericana de Atletismo (APA) ratificó su participación después de acomodar los cupos en el ranquin continental.

Si te lo perdiste: Luto en el deporte por el fallecimiento del dirigente Fernando Beltranena Fernando López R. 13 de julio de 2019 a las 07:20h

“Estoy agradecida con Dios por la oportunidad de poder representar a Totonicapán y a Guatemala en los Panamericanos. Ha sido un camino duro, pero es una bendición estar cerca de mi primera experiencia a ese nivel”, indicó Poncio.

Dos días antes de la juramentación de la delegación guatemalteca, 4 de julio, Maritza Poncio recibió la mala noticia de parte de su entrenador Julio Urias de que estaba fuera del ranquin continental.

Fue un duro momento para la marchista, que decidió irse a su tierra Totonicapán y buscar apoyo de su familia, mientras que el resto del equipo conformado por José Raymundo, José Barrondo y Mayra Herrara, hacía el viaje a Bolivia para realizar su campamento.

“En realidad me puse triste. Fue frustrante y me afectó emocionalmente, sobre todo porque me había costado mucho lograr la clasificación. Venía de superar unos problemas de salud”, compartió la atleta.

Lee también: Jorge Vega, el abanderado para los Panamericanos celebra un año más de vida

Todos esos momentos difíciles ya son cosa del pasado, pues ahora Maritza festeja la oportunidad de participar en sus primeros Juegos Panamericanos. “Gracias a Dios, mí familia, al entrenador y las autoridades. Estoy muy feliz de que finalmente si podré viajar”, expresó.

Poncio logró la marca a Lima 2019 en XXXIII Gran Premio Cantonés de la Coruña 2019, el pasado 9 de junio, donde terminó la competencia con un tiempo 1 hora 36 minutos 35 segundos, superando la marca exigida de 1.37.00.

Lee además: Lush Saravia ofrece nuevo espectáculo y finaliza segundo en Austria

Con la confirmación de Maritza Poncio, Guatemala estará en Lima 2019 con una delegación de 147 atletas, después de que la semana anterior también se confirmó la participación de Juan Carlos Trujillo y William Julajuj en el maratón.

Contenido relacionado:

> Los fondistas Julajuj y Trujillo reciben el aval y competirán en Lima 2019

> Juan Ignacio Maegli logra clasificación a Tokio 2020

> Guatemala invertirá Q7.6 millones en la participación de los Juegos de Lima 2019