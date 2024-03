Vestido con pantaloneta y una camisa cómoda, el corredor nacional disfrutó cada momento desde que salió a las 6 de la mañana de su residencia en Arizona hasta arribar al país cerca de las 19 horas.

Siempre mantuvo una sonrisa en el rostro y desde su ingreso a Guatemala atendió a los medios de prensa con un español más fluido de la primera vez que el mundo lo vio correr en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La agenda estuvo cargada, se reunió con el presidente Bernardo Arévalo y horas después tuvo una convivencia con los integrantes de la Federación de Atletismo, donde también estuvo presente la vicepresidenta Karin Herrera y el viceministro de cultura y deportes, Francisco Aguilar.

“Estoy feliz de estar por primera vez en Guatemala, es algo que siempre había soñado por lo que este día es muy especial”, expresó el corredor de 24 años y que visitó el país para completar el trámite de visa en la Embajada de los Estados Unidos, donde la Federación de Atletismo le ha respaldado para completar el proceso.

“Estoy muy feliz por el cariño de todas las personas, también por conocer al presidente de Guatemala y de todo respaldo que he recibido. Estar acá es especial, tengo mucha familia por mí papá y mamá”, dijo

Durante la plática el corredor se mostró cómodo, siempre proyectó esa personalidad de humildad y abrazó y se tomó fotos con todas las personas que se le acercaban. No dejó de reír y responder a cada una de las inquietudes.

¿Por qué no compitió en los Panamericanos de Santiago?

No se pudo por asunto de permisos para salir de Estados Unidos por mi condición de migratoria. Sé que si hubiera participado hubiera ganado alguna medalla de oro, pero tengo la confianza de estar presente en los Panamericanos de Lima en el 2027.

Ha mejorado mucho su español desde Tokio

Si, me he propuesto hablarlo cada mes mejor. Donde yo vivo tengo muy pocas opciones de practicar, pero estoy tratando.

El atleta llegó a Guatemala junto a sus padres adoptivos en Estados Unidos, Karl y Rachel Wurzbach, quienes le han acompaño en su formación deportiva y académica, además del periodista de Correr sin Fronteras, Erik Aguilar, quien ha seguido la carrera del Luis desde hace 7 años.

Grijalva compartió que desde que se dio cuenta que le gustaba correr, su objetivo fue estar en unos Olímpicos. Tenía 8 años cuando descubrió el deporte. Los primeros Juegos que vio en la televisión fueron los de Pekín 2008 y desde ahí comenzó a dar pasos para llegar a donde está hoy.

Ahora está cerca de competir por segunda vez en unos Juegos Olímpicos en los 5 mil metros, su distancia favorita, y donde en las justas de Tokio terminó en el puesto 12 y en el Mundial de Atletismo de Budapest del 2023 consiguió una cuarta posición.

Luis Grijalva compartió de sus planes y objetivos en los Olímpicos de París 2024. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

¿Qué significa competir en París 2024 con la bandera de Guatemala?

Hoy (martes) ha sido especial. Escuché las noticias que se le quitó la suspensión a Guatemala y eso es bueno. La carrera de los olímpicos es una de las más grandes de todo el mundo y yo quería correr para Guatemala, yo quería correr por país.

Tengo mucho tiempo para entrenar, casi cinco meses, y trabajaré fuerte, pero ahora estoy en Guatemala para conocer a muchas personas y reencontrarme con mi familia.

¿Se ve en el podio en París?

Es posible. En los olímpicos de Tokio terminé 12 y en serio no sé cómo lo conseguí. Ahora tengo más experiencia y el año pasado fui cuarto del mundo. Es posible ganar, pero necesito de muchos trabajo y sacrificio para conseguirlo.

¿Qué viene antes de los olímpicos?

Tengo cuatro carreras antes de los olímpicos, en Los Ángeles en abril y mayo y otras dos en Europa. Los mejores corredores el mundo compiten en Europa y estar con ellos es bueno.

Grijalva llegó el martes a Guatemala junto a sus padres adoptivos y posa junto algunos familiares. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

¿Tiene como objetivo alguna marca especial?

En juegos olímpicos no importa el tiempo, no me gusta pensar en eso, más bien el objetivo es terminar entre los primeros lugares. Las marcas estarán ahí, pero si estás entre los primeros lugares serás recordado.

¿Le hubiera gustado competir en los 10 mil metros en París?

No, (ríe) es una cerrera difícil y dura. Cuesta mucho dura cerca de 27 minutos y la mejor carrera para mí es de 12 minutos en los 5 mil metros y el tiempo en 10 mil es más exigida. Tal vez en el futuro pueda correr ambas distancias, puede ser en los Olímpicos del 2028.

¿Cómo se define como persona?

Me gusta correr fuerte, pero también hay muchas cosas más que me gusta del atletismo. Este año 2024 es de olímpicos y estaré enfocado solo en eso.

Qué mensaje le das a la gente que se seguido su carrera

Si he recibido el apoyo de la gente en todos lados a donde voy. Mucha gente solo quería decirme hola y tomarse una foto. Se que represento a muchos millones de guatemaltecos. Estoy seguro de que con el tiempo habrá mucha gente como yo que correrán en unos olímpicos, tengo esa confianza.

Grijalva completará su tramite de visa y después de entrenarse en el país, también tiene planeado visitar algunos lugares turísticos de Guatemala junto a su familia.