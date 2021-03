Manuel Rodas ingresa a la meta empujando su bicicleta; pero lidera el clasificatorio

Manuel Rodas ingresó a la meta en Quetzaltenango en el segundo lugar empujando su bicicleta. (Foto Federación de Ciclismo).

El triunfo se lo quedó Sergio Chumil, del Ejército de Guatemala, quien venía detrás de Rodas. El pedalista de Quetzaltenango ingresó a la meta molesto y empujando la bicicleta, ya que había trabajando a fondo en los últimos kilómetros para festejar en la meta.

Después de dos fechas, de tres programadas, Manuel Rodas lidera la clasificación para optar por la plaza a los Juegos Olímpicos con total de 46 puntos, en el segundo puesto se encuentra José Canastuj, de Ópticas Deluxe, que este domingo ingresó en la cuarta posición y acumuló un total de 39 puntos y tercero es Chumil con 37.

La etapa de este domingo salió de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, a las 8 horas, y tuvo un recorrido de 198 kilómetros. Fue un trayecto exigente por el calor de la Costa Sur y de una difícil montaña por el ascenso para Quetzaltenango.

Manuel Rodas fue gran protagonista de la extensa carrera, ya que tomó la iniciativa en el ascenso junto al Mardoqueo Vásquez y Wálter Escobar. Sin embargo, no se le dio la victoria, pero logró mantenerse al frente del otro sueño Olímpico.

“Estoy agradecido con Dios y las personas que me han apoyado en el ciclismo. Traté de ganar y me quedé a nada de lograrlo, pero se me zafó la cadena de la bicicleta y después se quebró el cambio”, indicó Rodas al final de la competencia.

“Al final me tocó que entrar caminando a la meta, pero es molesto porque uno hace su esfuerzo para que todo salga bien y ganar, pero falta una última fecha para finiquitar la clasificación”, resaltó el corredor de Decorabaños.