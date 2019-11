Mario Pacay se disfraza de Santa Claus y recauda juguetes para regalar en San Pablo Xucaneb

Mario Pacay espera recaudar mil juguetes para regalar en las fiestas de fin de año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 está ilusionado por compartir con niños y regalarles un juguete en las fiestas de fin de año.

“Fue una iniciativa mía por la realidad que viví cuando yo era niño, no teníamos con qué jugar o entretenernos en estas fechas”, confiesa Pacay, quien representó a Guatemala en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Mario compartió en sus redes sociales un video en el que aparece vestido de Santa Claus y corre en la pista del estadio Doroteo Guamuch Flores.

En el mismo hace un llamado para aquellos que se quieran unir a la causa. La campaña se llama “Huellitas de Alegría” y el objetivo es reunir mil juguetes.

“Antes solo miraba niños que salen en la tele con sus juguetes, y gracias al deporte he salido adelante y cuando estoy en mi aldea los niños se me acercan mucho y ese cariño me motiva”, dice el corredor de 5 y 10 mil metros planos.

Si alguien quiere ser parte de esta actividad, Pacay explica que lo pueden contactar a él en redes sociales.

La entrega de los juguetes será el próximo 21 de diciembre en la Aldea San Pablo Xucaneb, Alta Verapaz.

